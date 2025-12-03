HABER

Sivas yoğun sise gömüldü, araçlar görünmez hale geldi

Sivas’ta sıcaklıkların eksi 2 dereceye kadar düşmesiyle birlikte akşam saatlerinde kent, görüş mesafesini neredeyse yok eden yoğun sis örtüsünün altında kaldı.Sivas’ta soğuk hava etkisini artırmaya devam ederken, akşam saatlerinde kent genelinde yoğun sis etkili oldu.

Sivas’ta sıcaklıkların eksi 2 dereceye kadar düşmesiyle birlikte akşam saatlerinde kent, görüş mesafesini neredeyse yok eden yoğun sis örtüsünün altında kaldı.

Sivas’ta soğuk hava etkisini artırmaya devam ederken, akşam saatlerinde kent genelinde yoğun sis etkili oldu. Hava sıcaklıklarının sıfırın altında 2 dereceye kadar düşmesiyle birlikte özellikle kent merkezinde görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar indi. Sisin etkili olmasıyla sürücüler, trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Sivas yoğun sise gömüldü, araçlar görünmez hale geldi 2

Kaynak: İHA

Anahtar Kelimeler:
Sivas
