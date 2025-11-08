HABER

Sivas'ta antika kafede nostalji dolu anlar

Turgut Becerik'in antika merakı, nostaljik bir kafeye dönüştü. Müşteriler burada geçmişin izlerini buluyor.

Sivas’ta yaşayan Turgut Becerik, yıllar önce hurdacıdan aldığı bir demlikle antika merakını başlattı.

Sivas ta antika kafede nostalji dolu anlar 1

Bugün bu merak, nostalji dolu bir kafeye dönüştü. Mekân, geçmişe yolculuk yapmak isteyenlerin uğrak noktası oldu. Becerik, sergilediği antikaların beğenilmesi üzerine dükkanını daha fazla eşya ile süslemeye başladı.

Sivas ta antika kafede nostalji dolu anlar 2

Kafe, binlerce eski eşyanın sergilendiği yer haline geldi. Burada antika eşyaların temizliği sık sık yapılıyor. Müşteriler, özellikleri sebebiyle konsepte hayran kalıyor.

Sivas ta antika kafede nostalji dolu anlar 3

Konuşan Becerik, herkesin geçmişini hatırlamak için geldiğini belirtti. 42 yıllık esnaf, dükkanındaki antika eşyaların temizliğini her gün yapıyor. Ortam sıcaktır. Müşteriler muhabbet ediyor, çay içiyor.

Sivas ta antika kafede nostalji dolu anlar 4

Becerik, ayrıca günlük, haftalık ve aylık temizlik uyguladığını ifade etti. Dükkanında bakraçlar, semaverler, cezveler yer alıyor. Yaptıkları işi severek gerçekleştirdiklerini, bu nedenle sorun yaşamadıklarını söyledi.

Sivas ta antika kafede nostalji dolu anlar 5

Müşteriler, atalarının kullandığı eşyaları gördüklerinde duygulanıyor. Fotoğraf çekinmek istiyorlar. Gün içinde sıcak bir ortamda çaylarını içiyorlar. Becerik, geçmişi hatırlamak için bu işi sürdürme arzusunu dile getirdi. Eşyaları silerken atalarını düşünmeden edemiyor.

Sivas ta antika kafede nostalji dolu anlar 6

Antika kafe, tarih hatırlatıyor. Müşteri İlker İşler, burada huzurlu bir şekilde sohbet ettiklerini belirtti. Burada çaylarını içerken, hüzünlü bir şekilde ayrıldıklarını ifade etti. Tarihin izlerini anarken, özel anlar yaşıyorlar.

Sivas ta antika kafede nostalji dolu anlar 7Kaynak: İHA

