Sivas’ta gece saatlerine iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Sivas’ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Çayboyu Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, K.Y. (21) idaresindekiOpel marka otomobil Çayboyu Caddesi üzerinde S.T. (27) idaresindeki otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler ile S.T’nin kullandığı araçta bulunan Nurbanu Türkseven (15), S.P. (9), M.D. (37) ve M.P. (37) yaralandı. Ambulanslarla kentteki hastanelerde tedavi altına alınan yaralılardan Nurbanu Türkseven, Numune Hastanesi’nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır