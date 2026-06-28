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Sivas’ta zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

Sivas’ın Suşehri ilçesinde hafif ticari araç ile iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Sivas’ta zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

Edinilen bilgilere göre, kaza, dün akşam saatlerinde Sivas’ın Suşehri ilçesi Sivas Caddesi üzerinde bulunan Atatürk Ortaokulu önünde meydana geldi. M.E.D. idaresindeki otomobil, seyir halindeyken önünde park halinde bulunan S.E.A. yönetimindeki hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobilin karşı şeride geçerek, E.A. idaresindeki araca çarptığı öğrenildi. Kazada, araç sürücüsü M.E.D. ile aynı araçta bulunan Y.E.T., E.Y. ve M.A. ile araç sürücüsü E.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Sivas’ta zincirleme trafik kazası: 5 yaralı 1

Sivas’ta zincirleme trafik kazası: 5 yaralı 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kaza
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