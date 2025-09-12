HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Sivas’taki göller yavru balıklarla buluştu

Sivas’ta bulunan 31 göl ve gölete, 1 milyon 268 bin tane sazan balığı bırakıldı.

Sivas’taki göller yavru balıklarla buluştu

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından su kaynaklarındaki nesli tehlike ve baskı altında olan türlerin desteklenmesi amacıyla yürütülen ‘Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi’ çerçevesinde Sivas’ta balıklandırma çalışması yapıldı. Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmada Elazığ Keban Su Ürünleri Üretim İstasyonundan temin edilen 1 milyon 268 bin yavru sazan balığı, kent sınırları içerisinde bulunan 31 göl ve gölete bırakıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Balıkların korunması sürdürülebilir avcılığa bağlı olduğundan, bırakılan bu yavruların en az bir kez yavru vermesine imkân tanınmasını siz balıkçılarımızdan ve halkımızdan bekliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Sivas’taki göller yavru balıklarla buluştu 1

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstifa edip helikopterle kaçmıştı! Nepal'de yeni başbakan belli olduİstifa edip helikopterle kaçmıştı! Nepal'de yeni başbakan belli oldu
Krom madeninde meydana gelen göçükte 2 işçi mahsur kaldıKrom madeninde meydana gelen göçükte 2 işçi mahsur kaldı

Anahtar Kelimeler:
Sivas
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama geldi, Özel'in çağrısına gülümseyerek geçip gitti

Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama geldi, Özel'in çağrısına gülümseyerek geçip gitti

Ali Koç'tan olay yaratacak iddia! "En az iki şampiyonluğumuz çalındı!"

Ali Koç'tan olay yaratacak iddia! "En az iki şampiyonluğumuz çalındı!"

Süper Lig'de derbilerin tarihleri belli oldu!

Süper Lig'de derbilerin tarihleri belli oldu!

80 milyon TL'lik meselede iki iş insanı da öldü

80 milyon TL'lik meselede iki iş insanı da öldü

Ekrem İmamoğlu mahkemede, kravatını çıkarıp Özgür Çelik'e attı

Ekrem İmamoğlu mahkemede, kravatını çıkarıp Özgür Çelik'e attı

'Sahte diploma' davasında aylık gelirini açıkladı

'Sahte diploma' davasında aylık gelirini açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.