Siverek'te çıkan yangında 9 kişi dumandan etkilendi

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında 9 kişi dumandan etkilendi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Yangın, akşam saatlerinde Siverek ilçesine bağlı Güzelşehir Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle bir apartmanda çıkan yangın kısa sürede büyüyerek binayı sardı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

YANGINDAN ETKİLENEN 9 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Yangında dumandan etkilenen 9 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

