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Siverek’te tarım işçilerini taşıyan iki araç çarpıştı: 11 yaralı

Viranşehir-Siverek karayolunda tarım işçilerini taşıyan iki pikabın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 11 kişi yaralandı.

Siverek’te tarım işçilerini taşıyan iki araç çarpıştı: 11 yaralı
Begüm Özkaynak

Kaza, akşam saatlerinde Viranşehir-Siverek karayolunda Karakeçi Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Siverek kırsalına domates toplamaya giden ve işten dönüş yolunda olan tarım işçilerini taşıyan, plakaları henüz öğrenilemeyen iki pikap kafa kafaya çarpıştı.

SAĞLIK DURUMLARININ İYİ OLDUĞU AKTARILDI

Çarpışmanın etkisiyle araçlardaki işçiler yola savruldu. Kazada Müjgan D. (22), Zilan D. (18), Esmanur K. (16), Rahime K. (15), Büşra D. (17), Eylül İ. (15), Sedanur S. (17), Büşra İ. (19), Ramira E. (43), Birgül A. (17) ve Emine S. (19) yaralandı
Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Siverek kaza
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