Siverek’te otomobilin çarptığı çocuk, ayağa kalkarak kaçtı

Kaza, Siverek Seyfioğlu Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir iş yerinden çıkan küçük çocuk sağa sola bakmadan hızla yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada caddeden geçen otomobilin sürücüsü çocuğu fark edemeyerek çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle sürüklenip yere düşen çocuk, düştüğü yerden kalkarak kaldırıma doğru koştu. Olayı gören çevredekiler ve sürücü, durumu fark ederek çocuğun yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine çağrılan ambulansla çocuk hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza anına ilişkin görüntüler, yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı

Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır