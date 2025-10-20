HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Sivrihisar’da sebze yüklü tır devrildi

Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde sebze yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında araç sürücüsü hafif yaralandı.

Sivrihisar’da sebze yüklü tır devrildi

Kaza, ilçenin Ankara yönündeki kara yolu üzerinde bulunan TŞOF Sivrihisar Dinlenme Tesisi yakınlarında meydana geldi. Sebze yüklü 06 DNF 618 plakalı tır, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada tır sürücüsü hafif şekilde yaralanırken, araçtaki sebzelerin bir bölümü çevreye yayıldı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bölgede kısa süreli trafik aksaması yaşanırken, devrilen tırın kaldırılması için ekipler tarafından çalışma başlatıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Sivrihisar’da sebze yüklü tır devrildi 1

Sivrihisar’da sebze yüklü tır devrildi 2

Sivrihisar’da sebze yüklü tır devrildi 3

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kilis’te ilkokul öğrencilerine mobil trafik aracıyla eğitim verildiKilis’te ilkokul öğrencilerine mobil trafik aracıyla eğitim verildi
Düğün konvoyunda şarampole yuvarlanması sonucu hayatını kaybeden genç son yolculuğuna uğurlandıDüğün konvoyunda şarampole yuvarlanması sonucu hayatını kaybeden genç son yolculuğuna uğurlandı

Anahtar Kelimeler:
Eskişehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
KKTC'li gazeteciden canlı yayında skandal sözler: "Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi geri çekilmelidir"

KKTC'li gazeteciden canlı yayında skandal sözler: "Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi geri çekilmelidir"

Tur otobüsü devrildi: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Tur otobüsü devrildi: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Fatih Karagümrük başkanı Fenerbahçe maçı oynanırken stadı terk etti! "Böyle hakem mi olur!"

Fatih Karagümrük başkanı Fenerbahçe maçı oynanırken stadı terk etti! "Böyle hakem mi olur!"

Ebru Gündeş ile yeni boşandı! Güzel türkücüyle aşk iddiası

Ebru Gündeş ile yeni boşandı! Güzel türkücüyle aşk iddiası

Altında rekorlar sonrası 'O döneme çok benziyor' yorumu! 'Balon değil, nerede duracağı belli değil'

Altında rekorlar sonrası 'O döneme çok benziyor' yorumu! 'Balon değil, nerede duracağı belli değil'

Altın fiyatları bir anda çakıldı! İşte düşüşün nedeni...

Altın fiyatları bir anda çakıldı! İşte düşüşün nedeni...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.