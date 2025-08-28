HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Siyaset kulislerinin konuştuğu iddia! 2023'te Meral Akşener, Mansur Yavaş'a ne teklif etti?

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde Meral Akşener'in altılı masayı terk etmesi büyük ses getirdi. İddiaya göre Akşener o dönem Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'la bir araya geldi. Gazeteci Sinan Burhan o gece yaşananları açıkladı. Akşener Yavaş'a ne teklif etti? İşte detaylar...

Siyaset kulislerinin konuştuğu iddia! 2023'te Meral Akşener, Mansur Yavaş'a ne teklif etti?
Ufuk Dağ

Gazeteci Sinan Burhan, tv100’de katıldığı yayında 2023 seçim sürecine dair kulis bilgisi paylaştı. İddiaya göre Kemal Kılıçdaroğlu'nun anketlerde durumunu gören Meral Akşener Mansur Yavaş'a sen aday ol dedi. Akşener seçimi kaybetmesi halinde ise İYİ Parti Genel Başkanlığı'nı Mansur Yavaş'a bırakmayı teklif etti. İşte detaylar...

Siyaset kulislerinin konuştuğu iddia! 2023 te Meral Akşener, Mansur Yavaş a ne teklif etti? 1

MASADAN KALKTIKTAN SONRA YAPILAN TEKLİF

Gazeteci Sinan ABurhan’ın iddiasına göre, Meral Akşener Altılı Masa’dan ayrıldığı dönemde Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu ile bir araya geldi.

YAVAŞ’A 'ADAY OL' TEKLİFİ

Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına karşı çıkarak, anketlerde önde görünen Mansur Yavaş’a “Cumhurbaşkanı adayı ol” çağrısı yaptı.

Burhan, görüşmenin detaylarını şu şekilde aktardı:

-Pazar gecesi, yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığının açıklanmasından bir gün önce, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, Sayın Meral Akşener'le geç saatlerde evinde bir görüşme yapıyor.

-Meral Hanım, anketlerde Kemal Bey'in geride kaldığını, buna karşın Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun önde olduğunu söylüyor ve Mansur Bey'e 'Cumhurbaşkanı adayı ol' çağrısında bulunuyor.

Siyaset kulislerinin konuştuğu iddia! 2023 te Meral Akşener, Mansur Yavaş a ne teklif etti? 2

"SEÇİMİ KAYBEDERSEN İYİ PARTİ GENEL BAŞKANI OLURSUN"

Yavaş’ın çekingen tutumu üzerine Akşener, seçimi kaybetmesi halinde İYİ Parti Genel Başkanlığı’nı Yavaş’a bırakacağını da önerdi.

Burhan, şu ifadeleri kullandı:

-Mansur Bey çekingen davranınca, Meral Akşener kendisine 'Mansur abi gel Cumhurbaşkanı adayı ol.

-Seçimi kaybedersen, İYİ Parti Genel Başkanlığı'nı sana bırakırım' diyor. Akşener, Yavaş'a böyle bir teklifte bulunuyor.

Siyaset kulislerinin konuştuğu iddia! 2023 te Meral Akşener, Mansur Yavaş a ne teklif etti? 3

Sinan Burhan ayrıca konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi;

  • CHP'nin adayının Özgür Özel olma ihtimali artık güçlendi. Bu saatten sonra CHP teşkilatlarının kendinin aday olması konusunda ısrarcı olacağını görüyoruz. Mansur Bey'in de B planı olma ihtimali kuvvetle muhtemel.

  • Mili egemenlik, milli irada, terör karşıtı Yeni bir koalisyon oluşturulması ve bunun Cumhurbaşkanı adayının Mansur Bey olması konusunda İYİ Parti, Anahtar Parti, Zafer Partisi gibi partilerin bir araya gelip fikir teatisi olduğunu, bir milli cephe oluşturma gayretinde olduğunu biliyoruz. Ancak Mansur Bey buna sıcak bakmıyor. Sebebi de CHP'nin oyu olmadan Cumhurbaşkanı seçilemem diyor.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! Tam 847 bin 600 adet ele geçirildiİstanbul'da uyuşturucu operasyonu! Tam 847 bin 600 adet ele geçirildi
Aziz İhsan Aktaş ilk kez konuştu: ‘Ben buradayım! İstanbul’dayım!’Aziz İhsan Aktaş ilk kez konuştu: ‘Ben buradayım! İstanbul’dayım!’

Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş Özgür Özel İYİ Parti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kerem Aktürkoğlu'ndan maç sonu olay yaratan hamle! Hocasından jet hızında açıklama

Kerem Aktürkoğlu'ndan maç sonu olay yaratan hamle! Hocasından jet hızında açıklama

2026 asgari ücret ve emekli maaş zammı ne kadar olacak? Hem oran hem rakam verdi

2026 asgari ücret ve emekli maaş zammı ne kadar olacak? Hem oran hem rakam verdi

'Namusumu temizledim' diyerek bıçakladı

'Namusumu temizledim' diyerek bıçakladı

Aziz İhsan Aktaş ilk kez konuştu: ‘Ben buradayım! İstanbul’dayım!’

Aziz İhsan Aktaş ilk kez konuştu: ‘Ben buradayım! İstanbul’dayım!’

Bursa'da yasak aşk iddiası can aldı! 3 çocuk annesini acımadan katletti

Bursa'da yasak aşk iddiası can aldı! 3 çocuk annesini acımadan katletti

Kurşunlamaya giderken yakalandılar: Dilan Polat detayı

Kurşunlamaya giderken yakalandılar: Dilan Polat detayı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.