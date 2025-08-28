Siyaset kulislerinin konuştuğu iddia! 2023'te Meral Akşener, Mansur Yavaş'a ne teklif etti?

Gazeteci Sinan Burhan, tv100’de katıldığı yayında 2023 seçim sürecine dair kulis bilgisi paylaştı. İddiaya göre Kemal Kılıçdaroğlu'nun anketlerde durumunu gören Meral Akşener Mansur Yavaş'a sen aday ol dedi. Akşener seçimi kaybetmesi halinde ise İYİ Parti Genel Başkanlığı'nı Mansur Yavaş'a bırakmayı teklif etti. İşte detaylar...

MASADAN KALKTIKTAN SONRA YAPILAN TEKLİF

Gazeteci Sinan ABurhan’ın iddiasına göre, Meral Akşener Altılı Masa’dan ayrıldığı dönemde Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu ile bir araya geldi.

YAVAŞ’A 'ADAY OL' TEKLİFİ

Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına karşı çıkarak, anketlerde önde görünen Mansur Yavaş’a “Cumhurbaşkanı adayı ol” çağrısı yaptı.

Burhan, görüşmenin detaylarını şu şekilde aktardı:

-Pazar gecesi, yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığının açıklanmasından bir gün önce, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, Sayın Meral Akşener'le geç saatlerde evinde bir görüşme yapıyor.

-Meral Hanım, anketlerde Kemal Bey'in geride kaldığını, buna karşın Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun önde olduğunu söylüyor ve Mansur Bey'e 'Cumhurbaşkanı adayı ol' çağrısında bulunuyor.

"SEÇİMİ KAYBEDERSEN İYİ PARTİ GENEL BAŞKANI OLURSUN"

Yavaş’ın çekingen tutumu üzerine Akşener, seçimi kaybetmesi halinde İYİ Parti Genel Başkanlığı’nı Yavaş’a bırakacağını da önerdi.

Burhan, şu ifadeleri kullandı:

-Mansur Bey çekingen davranınca, Meral Akşener kendisine 'Mansur abi gel Cumhurbaşkanı adayı ol.

-Seçimi kaybedersen, İYİ Parti Genel Başkanlığı'nı sana bırakırım' diyor. Akşener, Yavaş'a böyle bir teklifte bulunuyor.

Sinan Burhan ayrıca konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi;