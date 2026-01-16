HABER

Şizofreni hastası adam babasını katletti! Kanlı bıçak ve tahta sopa ele geçirildi

Antalya'nın Kemer ilçesinde 33 yaşındaki şizofreni hastası Selim Akbulut, 53 yaşındaki babası İmdat Akbulut'u göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Selim Akbulut'un şizofreni hastası olduğu kaydedilirken, evde yapılan incelemede kanlı bıçak ile tahta sopa ele geçirildi.

İlçeye bağlı Kuzdere Mahallesi’nde oturan İmdat Akbulut ile oğlu Selim Akbulut arasında ailevi nedenlerle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken Selim Akbulut, babası İmdat Akbulut'u göğsünden bıçakladı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından İmdat Akbulut, Kemer Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. İmdat Akbulut, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

KANLI BIÇAK VE TAHTA SOPA BULUNDU

Jandarma tarafından olay yerinde yakalanan Selim Akbulut, gözaltına alındı. Evde yapılan incelemede kanlı bıçak ile tahta sopa ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Selim Akbulut, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

ŞİZOFRENİ HASTASIYMIŞ

Selim Akbulut'un şizofreni hastası olduğu kaydedildi.Kaynak: DHA

antalya şizofreni
