Skolyoz Farkındalık Ayı'nda uzmanlardan hayati uyarı: "Ülkemizde büyüme çağında, skolyozlu çocuk sayısı bir milyondan fazla"

Acıbadem Altunizade Hastanesi tarafından düzenlenen skolyoz etkinliğinde Haziran ayının Skolyoz Farkındalık Ayı olduğuna dikkat çeken uzmanlar, çok sık görülen bir sorun olan skolyozda erken tanının ve hasta takibinin, başarılı sonuçlar alınmasında çok önemli faktörler olduğunu vurguladılar.

SIK GÖRÜLÜYOR AMA YETERİNCE BİLİNMİYOR

Skolyozun sık görülen sağlık sorunları arasında yer aldığını ancak yeterince bilinmediğini belirten Acıbadem Altunizade Hastanesi Omurga Cerrahisi Bölümü'nden, Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Deniz Konya, ülkemizde büyüme çağındaki yaklaşık 1-1,5 milyon çocukta skolyoz hastalığı bulunduğunu belirtti. Erken tanının tedavi sürecinde kritik rolünü vurgulayan Prof. Dr. Konya, şu ifadelere yer verdi:

"Skolyoz aslında çoğu zaman anneler tarafından fark edilen bir hastalık, özellikle yaz aylarında. Büyüme çağında çocuğun boyu uzadıkça skolyoz da ilerler. Eğer biz erken tanı koyarsak çoğu hastayı cerrahi gerekmeden korse veya fizik tedaviyle tedavi edebilme şansımız var. Bu yüzden önemli. O nedenle de Haziran ayı, yani tam okulların kapandığı dönem, Skolyoz Farkındalık Ayı olarak tanımlanıyor. Bizim de burada amacımız aslında bu farkındalığı çevremizdekilere hatırlatabilmek.”

"ANNELER ÖZELLİKLE KIZ ÇOCUKLARININ SIRTLARINA BAKSINLAR"

Özellikle tanının doğru konmasının önemine vurgu yapan Prof. Dr. Konya erken teşhisin de önemli olduğunu söyleyerek sözlerine şöyle devam etti:

"Bizim burada bahsettiğimiz aslında 'Adolesan İdiyopatik' dediğimiz sebebi bilinmeyen skolyoz. Burada herhangi bir sebep olmadan sadece omurga eğriliği mevcut. Önce tanı röntgenle konulur. Ardından da bazı ölçümler yaparız biz. Ölçümler 10 derece, 20 derece, 30-45 derece diye o skolyoz eğrisine göre değişir. Genelde 45 derecenin üzerindekilere cerrahi tedavi öneririz. 45 derecenin altındakileri de hastanın yaşına, eğriliğin ilerleme durumuna göre de korse tedavisi veya fizik tedavi öneririz. Burada aslında söylemeye çalıştığım, ailelere mesaj şu: ‘Lütfen yazın, özellikle yaz aylarında çocuklar mayo, bikini giydiği zaman kız çocuklarına daha fazla dikkat göstererek sırtlarından bir baksınlar. Eğer bir eğrilik görürlerse de en yakınlarındaki bir uzman hekime, konuyla ilgili bir uzman hekime başvursunlar. Çocuklarda ne kadar erken dönemde teşhis koyarsak tedavide o kadar avantajlı duruma geçeriz"

"AMACIMIZ CERRAHİYE GİTME POTANSİYELİ OLAN VAKALARI DÖNDÜREBİLMEK"

Skolyozun ve omurga rahatsızlıklarının tedavisinde egzersiz ve takibin önemini anlatan Acıbadem Altunizade Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Zeynep Güven ise, konuya ilişkin şu bilgileri aktardı:

"İdiyopatik skolyoz ergenlik dönemindeki gençlerde erken ve yeterli tedavi edilmezse yaşam boyu önemli sağlık sorunlarına neden olabilecek bir omurga deformitesidir. Hızlı ilerleme gösteren olguların bazıları kaçınılmaz olarak cerrahi tedavi gerektirmekle birlikte erken dönemde tanı konulan ve egzersiz tedavisine başlanan hastaların önemli bir bölümünde başarılı sonuçlar alınmakta ve cerrahiye gidiş durdurulabilmektedir. Bu aşamada skolyozun bilinirliği ve farkındalığı çok önemlidir. Ailenin, takip eden çocuk doktorlarının, spor eğitmenlerinin omurga eğriliğinden şüphelendikleri çocukları ve gençleri mutlaka omurga sağlığı ile uğraşan hekimlere yönlendirilmeleri gerekir. Her sağlık sorununda olduğu gibi idiyopatik skolyozda da erken tanı çok önemli olduğu için çocuğun omuz başlarının tam eşit hizada olmaması, bel çukurlarında eşitsizlik olması, çocuk eğildiği zaman sırtın, kürek kemiklerinden birinin daha yüksek olması, göğüs kafesinde asimetrik görünüm olması, giysi kollarından ve pantolon paçalarından birinin daha uzun veya kısa gelmesi gibi ailelerin gözlemleri olması durumunda mutlaka bir uzmandan görüş almaları gerekir. Ancak şüpheli asimetrilerin tümünün de skolyozdan kaynaklanması gerekmediğini de unutmamak gerekir.

En sık olarak rastlanan ve ergenlik döneminde hızlı boy uzaması ile belirginleşen idiyopatik skolyozda fizik tedavi kliniklerinde omurga eğriliğinin tipine, derecesine göre hastalara bu konuda eğitim almış fizyoterapistler tarafından uygulanan özel egzersizler, gereken olgularda kişiye özel korseler uygulayıp, hasta ve ailesine farkındalık eğitimleri vermekteyiz. Egzersiz tedavilerine uyum sağlayan ve sürdüren idiyopatik skolyozlu olgularda eğriliğin açısal ilerleme derecesi ve hızı büyük oranda kontrol altına alınabilmektedir. Muayene ve radyolojik inceleme sonucu idiyopatik skolyoz olduğu saptanan olguların, özellikle boy uzamasının devam ettiği yıllar boyunca omurga sağlığı ile uğraşan bir hekimin düzenli takip etmesi çok önemlidir. Bu süreçte önerilen belirli aralarla radyolojik incelemelerinin tekrarlanması ve skolyoz açısının takip edilmesi, hastanın skolyoza özel egzersizleri fizik tedavi kliniğinde ve evde düzenli yapması, ergonomik pozisyonlarda omurgayı kullanması, korseyi önerildiği şekilde ve sürede kullanması büyük önem taşır ve tedavinin başarısını etkiler.”