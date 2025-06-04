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Skype kapandı mı? Skype neden kapandı?

Skype 2003 yılında internet üzerinden sağlanan iletişim için erişime açılmasının ardından 5 Mayıs 2025 tarihinde tamamen kapatıldı. Microsoft kaynaklı Skype, milyonlarca kullanıcıyı bir araya getirmiştir. Skype, günümüzde yerini Microsoft Teams'e bırakmıştır. Bu kapsamda kullanıcılar Skype’ın neden kapatıldığını merak etmektedir. Peki, Skype neden kapandı?

Skype kapandı mı? Skype neden kapandı?
Defne Vera Şahin

İçindekiler

  • Skype nedir?
  • Skype neden kapandı?
  • Skype yerine ne kullanılır?

Amerikan teknolojisinde dev şirketlerden biri olan Microsoft 2011 yılında Skype’ı 8,5 milyar dolara satın almıştı. 2003 senesinde Estonya’da ortaya çıkan ve internet üzerinden ücretsiz iletişim sağlayan Skype, bir dönemin en popüler uygulamalarından biriydi. Bir süre popülerliğini koruyan uygulama son olarak kapatıldı. Bu noktada kullanıcılar, Skype kapandı mı ve neden kapandı sorularına yanıt aramaya başladı.

Skype nedir?

Skype, internet kaynaklı görüntülü konuşma, telefon görüşmesi, dosya iletme gibi işlevlerin gerçekleştirilebildiği bir program olarak tanımlanmaktadır. Skype Technologies adıyla bilinen telekomünikasyon şirketine ait olan Skype daha sonralarda Microsoft tarafından satın alınmıştır ve bu şirkete dahil olmuştur. Skype VoIP teknolojisi ile geliştirilerek görüşme kalitesinde iyileştirmeler yapılmıştır. Bu yazılım önceleri Amerika Birleşik Devletleri’nde yaygın bir şekilde kullanılmıştır. İlerleyen zamanda ise bütün dünyada kullanılmaya başlanmış ve popülerliğini artırmıştır.

Skype neden kapandı?

Skype, internette sesli ve görüntülü görüşmeyi sağlayarak birçok yerde sabit telefon kullanımını doğrudan etkilemiştir. Kısa süre içerisinde popüler hale gelen Skype hem sıradan kullanıcılar hem de şirketler tarafından çevrimiçi görüşmelerde kullanılmıştır.

Microsoft, Skype yerine Teams uygulamasına odaklanmaya karar vermiştir. Özellikle COVID-19 pandemisiyle birlikte artan uzaktan çalışma ihtiyacı, Teams’in benimsenmesini sağlamıştır. Skype, bireysel kullanıcılar arasında popülerliğini korusa da iş dünyasında Teams’in sunduğu entegrasyonlar ve özellikler daha fazla ilgi görmüştür. Microsoft, kaynaklarını Teams'e yönlendirerek Skype’a olan yatırımları azaltmıştır. Yani Skype'ın kapanmasında Microsoft'un stratejik tercihi belirleyici olmuştur.

Skype yerine ne kullanılır?

Günümüzde Microsoft daha fazla uygulamayla entegre olan Teams’e ağırlık verme kararı almıştır. Microsoft Teams, iş birliği ve internet iletişimi alanında işlevlere sahip bir platform olarak öne çıkmaktadır. Bunun haricinde Slack, Zoom ve Google Meet gibi platformlar da hâlâ en çok kullanılanlar arasında yer almaktadır. Bu platformlar Skype'a alternatif uygulamalar ve platformlar arasındadır.

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Anahtar Kelimeler:
Microsoft Microsoft Teams
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