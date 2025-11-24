HABER

Slovenya'da "destekli ölüm yasası" için referandum! Sonuç belli oldu

Avrupa Birliği üyesi Slovenya'da meclisten oy çokluğuyla kabul alan "destekli ölüm yasasına" ilişkin referanduma gidildi. Resmi olmayan ilk sonuçlara göre, halkın yüzde 53'ü ölümcül hastalığı olanlar için uygulanması planlanan yasaya karşı çıktı. Resmi sonuçların ise 4 Aralık'tan sonra açıklanması bekleniyor.

Slovenya Meclisinin temmuzda kabul ettiği yasa kapsamında düzenlenen referandumda, Slovenyalılar "destekli ölüm yasasına" destek verip vermedikleri konusunda oy kullandı.

YASA KABUL EDİLMEDİ

Slovenya Seçim Komisyonunca açıklanan resmi olmayan ilk sonuçlara göre, oyların yüzde 98'i sayıldı. Halkın yüzde 53,3'ü yasaya karşı çıkarken, yüzde 46,7'si destek verdi.

Ulusal medya, referandumun resmi olmayan sonuçları ışığında yasanın kabul edilmediğini belirtti.

DAYANILMAZ ACILAR ÇEKEN HASTALAR İÇİN GEÇERLİ OLACAKTI

Ülkede birçok tartışmayı da beraberinde getiren yasaya göre, Slovenya'da tüm tedavi seçeneklerinin tüketildiği, dayanılmaz acılar çeken vakalarda destekli ölüme izin verileceği açıklanmıştı.

Bu arada, Slovenya'da geçen yıl gerçekleştirilen ve bağlayıcılığı olmayan referandumda ise halkın yüzde 55'i destekli ölüm için "evet" oyu kullanmıştı.Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

