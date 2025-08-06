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Slovenya, İsrail'in Filistin topraklarında ürettiği ürünlerin ithalatını yasakladı

Slovenya, İsrail'in Filistin toprakları üzerindeki yasa dışı yerleşimlerde ürettiği ürünlerin ithalatını yasakladı. Slovenya, İsrail ile tüm silah ticaretini yasaklayan ilk AB ülkesi olmuştu.

Slovenya, İsrail'in Filistin topraklarında ürettiği ürünlerin ithalatını yasakladı

Slovenya, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları nedeniyle İsrail'e karşı adımlar atmaya devam ediyor. Slovenya hükümeti, İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarında ürettiği malların ithalatına yasak getirildiğini belirterek, söz konusu yasağın 3'üncü ülkeler üzerinden delinmesine izin verilmeyeceğini ifade etti.

"ULUSLARARASI DÜZENİN TEMELLERİNİ DE TEHDİT ETMEKTEDİR"

Hükümet, ayrıca yetkili bakanlıklara, İsrail işgali altındaki bu yerleşimlere yönelik Slovenya'dan mal ihracatının yasaklanmasını değerlendirmeleri talimatını verdi.

Slovenya Başbakan Robert Golob, "İsrail hükümetinin yasadışı yerleşimleri inşa etmesi, kamulaştırmalar, Filistinli nüfusunun zorla yerinden edilmesi, evlerinin yıkılması gibi eylemleri uluslararası insancıl hukukun ciddi ve tekrarlanan ihlallerini teşkil etmektedir. Bu eylemler sadece Filistin halkının yaşamlarını ve onurunu değil, aynı zamanda uluslararası düzenin temellerini de tehdit etmektedir" dedi.

Slovenya, İsrail in Filistin topraklarında ürettiği ürünlerin ithalatını yasakladı 1

SLOVENYA, İSRAİL İLE TÜM SİLAH TİCARETİNİ YASAKLAYAN İLK AB ÜLKESİ

Slovenya hükümeti, 31 Temmuz'da İsrail ile tüm silah ticaretinin yasaklandığını duyuran ilk Avrupa Birliği (AB) ülkesi olmuştu. Slovenya hükümeti, ayrıca geçtiğimiz haftalarda AB ülkeleri arasında yine bir ilke imza atmış ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kilit koalisyon ortakları olan aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ile Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir'i "istenmeyen kişi" ilan ederek, ülkeye girişlerinin yasaklamıştı.

(İHA)

06 Ağustos 2025
06 Ağustos 2025

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
İsrail Slovenya Gazze
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