Slovenya Netanyahu’nun ülkeye girişini yasakladı

Slovenya hükümeti, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ülkeye girişinin yasaklandığını duyurdu. Geçtiğimiz yıl Filistin’i resmen tanıyan Slovenya, geçtiğimiz ağustos ayında İsrail'e silah ambargosu uygulamış ve İsrail işgali altındaki Filistin topraklarında üretilen malların ithalatını yasaklamıştı.

Slovenya, aşırı sağcı İsrailli bakanlar Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’in ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun da ülkeye girişinin yasaklandığını duyurdu.

"GAZZE'DE SAVAŞ SUÇU İŞLİYOR"

Slovenya Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Neva Grasic, "Bu eylemle Slovenya, uluslararası hukuka, insan haklarının evrensel değerlerine, ilkeli ve tutarlı bir dış politikaya bağlılığını teyit ediyor" ifadelerini kullanarak, Netanyahu'nun Uluslararası Adalet Divanı tarafından Gazze'de savaş suçu işlemekle suçlandığını hatırlattı.

NETANYAHU'NUN GAZZE'YE GİRİŞİ YASAKLANDI

Grasic, "Halk, Netanyahu'nun savaş suçu ve insanlığa karşı suç işlemekle suçlandığı davanın devam ettiğini biliyor. Bu kararla hükümet, Slovenya'nın uluslararası mahkemelerin kararlarına ve uluslararası insan hakları hukukuna uyulmasını beklediğini İsrail devletine açık bir mesajla iletiyor" dedi.
Geçtiğimiz yıl Filistin’i resmen tanıyan Slovenya, geçtiğimiz ağustos ayında İsrail'e silah ambargosu uygulamış ve İsrail işgali altındaki Filistin topraklarında üretilen malların ithalatını yasaklamıştı.

25 Eylül 2025
25 Eylül 2025

25 Eylül 2025

