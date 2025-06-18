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SMA'lı İkbal'in babası 'Gece kulübü' görüntülerinin ardından canına kıymıştı! Bir intihar daha: Video çekip veda etti!

İzmir'in Torbalı ilçesinde yaşayan ve 18 günlükken SMA Tip 1 teşhisi konan İkbal bebeğin yaşam mücadelesi devam ederken, baba Umut Kardeş'in gece kulübünde eğlendiği videolar büyük tepki çekmişti. Geçtiğimiz aralık ayında yaşanan olayda, tepkilerin ardından kısa bir video paylaşan şahıs intihar etti. Umut Kardeş'in intihar videosunda adı geçen isimlerden biri olan 33 yaşındaki iş insanı Emre Toğrul da video ile veda ederek ofisinde hayatına son verdi. İşte detaylar...

SMA'lı İkbal'in babası 'Gece kulübü' görüntülerinin ardından canına kıymıştı! Bir intihar daha: Video çekip veda etti!

Torbalı’da yaşayan 1 yaşındaki İkbal K.’ye 18 günlükken spinal müsküler atrofi (SMA) Tip 1 teşhisi kondu. İkbal bebeğin tek şansı olan zolgensma tedavisi için gereken 1 milyon 819 bin dolar için ise valilik onaylı kampanya hesabı oluşturuldu. Vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşları da bu kampanyaya destek olurken, İkbal bebeğin babası Umut Kardeş'in gece kulüplerindeki videoları ortaya çıkmıştı.

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Gece kulübünde eğlendiği videoları sosyal medyada yayılınca tepkilerin odağı olan Umut Kardeş, intihar etmeden önce video paylaşıp son sözlerini söyledi. Umut Kardeş videosunda bazı isimleri suçladı.

TEPKİLERİN ARDINDAN İNTİHAR ETTİ

Umut Kardeş'in gece kulüplerinde özel masalar ayırttığı, içki şişeleri açtırıp çalışanlara para saçtığı anların görüntüleri sosyal medyada da yayılınca vatandaşlar tarafından büyük tepki görmüştü. Umut Kardeş, tepkilerin ardından sosyal medyada yayımladığı videoda, “Hepiniz beni suçladınız, paraları orda burada yiyor, diye. Hesabı açın bakın, ben bir kuruş para yemiş miyim? Elden verip de dekont göndermediğim bir kişi gelip bana, ‘dekontum gelmedi’…

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Valiliğe her zaman götürdüğüm dokümanlar ortada. Gelen de belli giden de belli. Ben eşimi buradan kovmadım. 6 ay değil, 2 ay bile olmadı orada. Kavga edip gitmedi. Kardeşiyle beraber gülerek gitti, ondan sonra bir şeyler öğrendim evime gelmesini istemedim. Bir de bunun geçmişi de var. Bizi bilenler biliyor, neden tartıştığımı, neden istemediğimi. Kimse benim hakkımı ödeyemez. Benim kızım için neler yaptığımı gören gördü. Ben bu saatten sonra bu dünyada yokum ama hakkım hiçbirinize helal değil” ifadelerini kullanıp daha sonra araç içerisinde tabanca ile başına ateş etti.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan şahıs, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SMA OLAYINDA İKİNCİ İNTİHAR VAKASI

Geçen yıl aralık ayında, SMA hastası İkbal bebek için toplanan yardım paralarını gece kulübünde harcadığı iddia edilen Umut Kardeş, sosyal medyada hakkında çıkan tepkiler sonrası bir video yayınladı ve ardından yaşamına son verdi.

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Yayınladığı videoda bazı kişileri suçladı ve Emre Toğrul’un adını da verdi. Bu olaydan aylar sonra, 17 Haziran 2025’te, Emre Toğrul da İzmir Torbalı’daki ofisinde intihar etti.

Video çekip veda eden 33 yaşındaki Toğrul’un evli ve iki çocuk sahibi olduğu öğrenildi.

ÖLMEDEN ÖNCE SON PAYLAŞIM

Emre Toğrul intihar etmeden önce sosyal medya hesabından videolu paylaşımda bulundu. Toğrul’un paylaşımında şu ifadeler yar aldı:

"Anladık ki; kabre doğru gidiyoruz. Dimdik yürüyenler, dümdüz yatarlar. Bu dünyada herkes ölür ama herkes yaşamaz."

AK Parti gençlik kollarında çeşitli görevlerde bulunan Toğrul'un TÜGVA İlçe Başkanlığı da yaptığı öğrenildi.

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