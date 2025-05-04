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Sobadan çıkan gaz faciaya dönüştü! Gazi ve eşi hayatını kaybetti

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit etkilenen gazi ve eşi, ikamet ettikleri evde hayatını kaybetti.

Sobadan çıkan gaz faciaya dönüştü! Gazi ve eşi hayatını kaybetti
Begüm Özkaynak

Olay, Yahşihan ilçesine bağlı Irmak köyü Yeşilöz mevkisinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Celal Türkoğlu (67) ve eşi Sündüs Türkoğlu (64), ısınmak amacıyla yaktıkları sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Durumu fark eden yakınları tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

2023 YILINDA 'GAZİ' ÜNVANI ALMIŞ

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Türkoğlu çiftinin hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan tahkikatın ardından, çiftin cenazeleri otopsi yapılmak üzere Kırıkkale Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Öte yandan, Celal Türkoğlu'nun askerlik hizmeti sırasında gözünden yaralanması nedeniyle 2023 yılında "gazi" ünvanı aldığı öğrenildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
gazi karbonmonoksit zehirlenmesi soba
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