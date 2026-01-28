Soğuk hava Polat Gölü’nü buzla kapladı

İliç Belediye Başkanı Mehmet Elçi’nin paylaştığı görüntüler ilgi görürken, yaklaşık 350 metre çapındaki ve jips erimesiyle oluşan göl, kış mevsiminde farklı bir görünüme büründü.

Boyalık ve Hasanova köyleri arasında yer alan Polat Gölü, yalnızca görsel güzelliğiyle değil, jeolojik oluşumuyla da öne çıkıyor. Yaklaşık 350 metre çapında, dairesel bir yapıya sahip olan gölün; alçıtaşlarının (jips) zamanla erimesi sonucu oluştuğu biliniyor. Bu özelliğiyle Polat Gölü, Erzincan’ın önemli jeolojik değerleri arasında gösteriliyor.

