Soğuk havada telefon bataryası neden çabuk biter? Sebebi nedir?

Farklı marka ve modellerdeki akıllı telefonlarda en sık yaşanan sorunların başında şarj ve batarya sorunları gelmektedir. Bir telefonun şarj olmaması kullanım şekline, kullanıcı hatalarına, cihazın eski ya da yeni olmasına gibi çeşitli unsurlara bağlı olarak yaşanabilen bir problemdir.

Telefonlardaki şarj ve batarya sorunları en sık yaşanan teknik problemlerden biri olarak kabul edilmektedir. Özellikle akıllı telefonların hayatın her alanında ve neredeyse herkes tarafından kullanması ile bu sorun da gitgide daha da yaygın hale gelmiştir. Cihazların bu tür donanım sorunlarına açık olması çeşitli çözümlerin üretilmesini sağlamıştır.

Bir akıllı telefonun şarj edilememesi farklı durumlardan ötürü gerçekleşiyor olabilir. Bu yüzden bir telefonun batarya ya da şarj problemini çözebilmek için öncelikli olarak bu sorunun kaynağını doğru olarak tespit edilmesi gerekmektedir. Tespit edilen soruna göre bir çözüm seçeneği tercih edilerek sorun giderilebilir.

Akıllı telefonların şarj olmama durumları farklı birçok nedene göre meydana gelebilir. Şarj edilememe sorunları genel olarak şu durumlara bağlı olarak yaşanabilmektedir:

  • Kirlenmiş şarj bağlantı noktaları
  • Arızalı aksesuarlar
  • Üçüncü parti uygulamaları
    vAşırı ısınma sorunu
  • Güç kablosunun hasar görmesi

Kış mevsiminin soğuk aylarında telefonlardaki şarj sorunlarının ve batarya problemlerinin daha sık görüldüğü bilinmektedir. Telefon tamircileri özellikle kış aylarında batarya ve şarj sorunlarının daha çok yaşandığını ifade etmektedir. Bu durumun çeşitli nedenleri bulunmaktadır.

Tüm elektronik cihazlar olmak üzere akıllı telefonlarda da soğuk havalarda şarjın çok daha hızlı tükendiği görülmektedir. Soğuk havalarda telefon bataryasının daha çabuk bitmesinin de bilimsel bir açıklaması bulunmaktadır.

Telefonların ve diğer birçok elektronik cihazın daha sağlıklı olarak çalışabilmesi adına bu cihazlarda neredeyse tümünde lityum iyon piller kullanılmaktadır. Bu pillerin sağladığı yüksek enerjiye ek olarak düşük ve yüksek akımlarda verimli çalışabilme özeliği bulunmaktadır.

Akıllı telefonların piller şarj edilirken, lityum iyonları pilin gözenekli karbon yapısına aktarma yapılır. Telefon prizden çekildikten sonra kullanılmaya başladığı zaman da iyonlar pilin diğer kısmına aktarılır. Bu sayede cihaz gereksinim duyduğu elektrik enerjisine de kavuşur.

Bu pillerdeki iyon transfer etme sürecinde kimyasal tepkilerin genelinde görülebildiği gibi sıcaklık artışı tepkime hızı artar. Sıcaklığın düşmesi de tepkime hızında düşüş yaşanmasına neden olur. Lityum iyon pillerin iç dirençlerinin düşük seviyelerde olması atık ısı miktarını azaltır ve piller bu yüzden soğuk havalardan daha çok ve daha çabuk etkilenir.

Dış ortam sıcaklığını ölçen termometreler telefonlarda yoktur. Bu nedenle telefonlar soğuk hava yüzünden azalan iyon akışını pilde tepkimeye girecek madde kalmadığını algılar. Pil boşalmış gibi algılanır ve şarj hızlı bir şekilde düşer.

Cihazların soğuktan etkilenme durumları ve miktarları pilin modeli, üreticisi, cihazın ve pilin yıpranmışlık durumlarına göre değişiklik gösterebilmektedir. Ek olarak uzmanlar lityum iyonlarını karbon gözeneklere düzgün bir şekilde yerleşebilmesi için çok soğuk olmayan yerlerde şarj edilme işleminin yapılmasın önermektedir.

Farklı telefon modellerine ve markalarına göre ayrıca cihazın da durumuna bağlı olarak akıllı telefonların şarjlarının çabuk bitmesine neden olan durumlar şu şekildedir:

  • Uygulamalar
  • Sık kullanmak
  • Pil ömrü
  • Ekran parlaklığının çok olması
  • Konum bildirimleri
  • Wi-Fi bağlantı durumu ve telefonun sürekli olarak internete bağlı olması
  • Arka planda çok fazla uygulamanın çalışıyor olması
  • Telefonun bataryası
  • Uzun süreli kullanım
