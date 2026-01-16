HABER

Sokağı izlemek için dört bir yana kameralar dizmişler! Avcılar'da uyuşturucu operasyonunda ortaya çıktı

Avcılar'da bir evde uyuşturucu operasyonunda ortaya çıkan düzenek 'pes' dedirtti. Şüphelilerin evin içinden sokağı izlemek için kamera sistemi kurduğu, uyuşturucu saklamak için ise gizli bölmeler oluşturduğu ortaya çıktı. 10 şüpheli gözaltına alındı, aralarındaki 18 yaşından küçük çocuk tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri Avcılar'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenlendi. Bir evde şüphelilerin bina çevresine farklı açılardan görüntü alacak şekilde 9 kamera monte ettiği belirlendi.

Sokağı izlemek için dört bir yana kameralar dizmişler! Avcılar da uyuşturucu operasyonunda ortaya çıktı 1

HAREKETLERİNDEN ŞÜPHELENİLİNCE KAÇMAYA ÇALIŞTILAR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Avcılar'da yürütülen çalışmalarda, 15 Ocak'ta saat 18.30 sıralarında Yeşilkent Mahallesi’nde sokak içerisinde şüpheli hareketleri olan bir grup durdurulmak istendi. Kaçmaya başlayan şüphelilerin, üç katlı bir binaya girerek saklanmaya çalıştıkları belirlendi.

Sokağı izlemek için dört bir yana kameralar dizmişler! Avcılar da uyuşturucu operasyonunda ortaya çıktı 2

Şüphelilerin saklandığı daireye düzenlenen operasyonda, E.K., A.S., U.E.T., Y.A., E.S., M.S., M.K., F.M., B.G. ile 18 yaşından küçük A.A. olmak üzere toplam 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 14 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Sokağı izlemek için dört bir yana kameralar dizmişler! Avcılar da uyuşturucu operasyonunda ortaya çıktı 3

KAMERA SİSTEMİ KURMUŞLAR

Dairede yapılan aramalarda, şüphelilerin evin içinden sokağı ve çevredeki cadde ile sokakları anlık olarak izleyebilmek için bina içerisine canlı izleme yapılan güvenlik kamera sistemi kurduğu, bina çevresine ise farklı açılardan görüntü alacak şekilde 9 kamera monte ettiği tespit edildi. Ayrıca uyuşturucu maddelerin saklanması amacıyla evin çeşitli noktalarında gizli bölmeler oluşturulduğu belirlendi.

Sokağı izlemek için dört bir yana kameralar dizmişler! Avcılar da uyuşturucu operasyonunda ortaya çıktı 4

10 GÖZALTI

Gözaltına alınan şüphelilerden E.K., A.S. ve U.E.T. işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı. Y.A., E.S., M.S., M.K., F.M. ve B.G. hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, A.A. isimli 18 yaşından küçük olan şüpheli tutuklandı.

Sokağı izlemek için dört bir yana kameralar dizmişler! Avcılar da uyuşturucu operasyonunda ortaya çıktı 5

Sokağı izlemek için dört bir yana kameralar dizmişler! Avcılar da uyuşturucu operasyonunda ortaya çıktı 6

Sokağı izlemek için dört bir yana kameralar dizmişler! Avcılar da uyuşturucu operasyonunda ortaya çıktı 7

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

