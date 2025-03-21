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'Sokak' çağrısı tartışma yarattı! Bakanlar Yerlikaya ve Tunç tepki gösterdi, Özgür Özel'den yanıt geldi

21.03.2025 11:13
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'sokak' çağrısı yapıp Cumhurbaşkanı Erdoğan'a meydan okuması ses getirdi. İçişleri ve Adalet bakanları Ali Yerlikaya ve Yılmaz Tunç, Özel'in çağrısına tepki göstermişti. Yerlikaya'nın "sorumsuzluk" çıkışına yanıt veren Özgür Özel "Zorladığınız polisimize de vatandaşlarımıza da zulmediyorsunuz. Milletin anayasal hakkı olan demokratik tepkiye saygı duyacaksınız. Buna karşı verilen her emir kanunsuz emirdir" ifadelerini kullandı.

'Sokak' çağrısı tartışma yarattı! Bakanlar Yerlikaya ve Tunç tepki gösterdi, Özgür Özel'den yanıt geldi

İBB ve TBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması CHP'yi ayağa kaldırdı. Üst üste iki gecedir Saraçhane'de kalan CHP Genel Başkanı Özgür Özel yaptığı konuşmalarda İmamoğlu hakkındaki karara tepkilerini duyurmak amacıyla vatandaşları meydanlara ve sokaklara çağırdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a meydan okuyan Özel, "Ey Erdoğan! En çok sokaklardan korkarsın, artık sokaklarda, meydanlardayız, korkmaya devam et! Sokaklar bizim" dedi.

"KIRIP DÖKMEDEN, YAKIP YAKMADAN SOKAKLAR BİZİMDİR"

Özel dün Saraçhane'deki kalabalığa seslenirken "Demokratik biçimde şiddete bulaşmadan ama hak aramak, söke söke almak için sokaklar, meydanlar bizimdir. Kırıp dökmeden, yakıp yıkmadan ama sinmeden, durmadan sokaklar, meydanlar bizimdir" ifadelerini kullandı.

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"SOKAK ÇAĞRISI YAPIYORUM, EVET"

Kendisine "Sokak çağrısı mı yapıyorsun?" diye sorulduğunu belirten Özel, "Evet. Evde yoksul, işsiz, güvencesiz oturmayacağız. Sen bizim seçtiğimizi nezaretlerde tutarken biz evde oturmayacağız" diye konuştu.

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BAKAN YERLİKAYA GÖSTERİCİLERE SESLENDİ: ARANIZA KARIŞAN PROVOKATÖRLERİN OYUNUNA GELMEYİN

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Özel'in halkı sokağa, meydanlara çağırmasını "sorumsuzluk" olarak niteleyerek tepki gösterdi.
Yerlikaya sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sokakları karıştırmanın vebalini hiç kimse, ne siyasi, ne hukuki, ne de vicdani olarak ödeyebilir. Göstericilere sesleniyorum, aranıza karışan provokatörlerin oyununa gelmeyin. Polislerimiz, aziz milletimizin huzur ve güvenliğini sağlamak için 7/24 görevinin başındadır."

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da Özel'e tepkisini "Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı temel bir haktır. Ancak devam eden adli soruşturmalar üzerinden yapılan sokak çağrıları hukuk dışıdır ve asla kabul edilemez" ifadeleriyle dile getirdi.

ÖZEL'DEN BAKANLARA YANIT: AÇIKLAMALARIMIZI ÇARPITIP ÜSTE ÇIKMAYA ÇALIŞIYORLAR

Özel'den hem Yerlikaya hem de Tunç'a yanıt geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özgür Özel şunları kaydetti:

"Türkiye’ye yapılan bu kötülüğün sorumluları, bizi “sorumsuzlukla” suçlamış. Açıklamalarımızı çarpıtıp üste çıkmaya çalışanlara ne diyeyim? Söylediğimiz bellidir: “Demokratik biçimde, şiddete bulaşmadan, kırıp dökmeden, yakıp yıkmadan sokaklar bizimdir, meydanlar bizimdir.”

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"BUNA KARŞI VERİLEN HER EMİR KANUNSUZ EMİRDİR"

Zorladığınız polisimize de vatandaşlarımıza da zulmediyorsunuz. Milletin anayasal hakkı olan demokratik tepkiye saygı duyacaksınız. Buna karşı verilen her emir kanunsuz emirdir."Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Özgür Özel
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