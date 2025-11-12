HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Sokak köpeğini iple sürüklemişti! Belediye personeli ile ilgili karar belli oldu

Edirne'de sokak köpeğini iple sürüklediği gerekçesiyle gözaltına belediye personeli A.Y., çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sokak köpeğini iple sürüklemişti! Belediye personeli ile ilgili karar belli oldu

Edirne Belediye Başkanlığı Veteriner İşleri Müdürlüğü Sokak Hayvanları Barınağı'nda görev yapan A.Y.'nin, Söğütlük Millet Bahçesi yakınlarında bir köpeği iple bağlayıp çekerek barınak aracına taşıdığı anlara ait görüntüler sosyal medyada yayıldı.

GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKİNCE OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI!

Görüntüler tepki çekerken, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan A.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. A.Y., çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sokak köpeğini iple sürüklemişti! Belediye personeli ile ilgili karar belli oldu 1

‘CAN DOSTUMUZUN SAĞLIK DURUMU İYİ’

Edirne Belediye Başkanlığı olayın ardından köpeğin fotoğrafını da kullanarak sosyal medya hesapların açıklama yaptı. Açıklamada, "Bir can dostumuza yönelik uygunsuz davranışın yaşanmasının ardından hem idari hem adli süreç başlatılmıştır. Disiplin soruşturması kapsamında ilgili kişi hakkında iş akdi feshi de dahil gerekli işlemler değerlendirilecektir. Can dostumuzun sağlık durumu iyidir; veteriner hekimlerimizin gözetiminde rehabilitasyon süreci devam etmektedir. Belirli bir süre barınağımızda misafirimiz olacak ardından sahiplenilebilecektir. Bir canlıya yapılan kötü muamelenin hiçbir gerekçesi olamaz. Sürecin şeffaf ve hassas biçimde yürütüldüğünü kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz" denildi.

Sokak köpeğini iple sürüklemişti! Belediye personeli ile ilgili karar belli oldu 2
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Evinden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı! Alzheimer hastası yaşlı adam bulunduEvinden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı! Alzheimer hastası yaşlı adam bulundu
Kamyonun freni boşaldı, zincirleme kaza yaşandıKamyonun freni boşaldı, zincirleme kaza yaşandı

Anahtar Kelimeler:
Edirne sokak köpeği
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Şehit askerlerimizin isimleri belli oldu!

Şehit askerlerimizin isimleri belli oldu!

Düğünde dehşet! Davetlilere tüfekle ateş açtı: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Düğünde dehşet! Davetlilere tüfekle ateş açtı: Ölü ve çok sayıda yaralı var

2026'nın ilk transfer çalımı Tedesco'dan... Galatasaray'ın çok istediği isme teklif!

2026'nın ilk transfer çalımı Tedesco'dan... Galatasaray'ın çok istediği isme teklif!

4 kişilik hesap için ödediği para ağızları açık bıraktı

4 kişilik hesap için ödediği para ağızları açık bıraktı

Bu detay çok konuşulur: Ekrem İmamoğlu iddianamesinde Türkiye’nin en büyük iş adamlarının adı da geçiyor! Kimi şüpheli kimi mağdur

Bu detay çok konuşulur: Ekrem İmamoğlu iddianamesinde Türkiye’nin en büyük iş adamlarının adı da geçiyor! Kimi şüpheli kimi mağdur

Kredi kartlarında yeni dönem, banka fark etmiyor! Zorunlu, saat 22.00 - 06.00 arası yapılamayacak

Kredi kartlarında yeni dönem, banka fark etmiyor! Zorunlu, saat 22.00 - 06.00 arası yapılamayacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.