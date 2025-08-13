HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Sokak ortasında eşini darp edip ateş açan şahıs tutuklandı

Samsun’un İlkadım ilçesinde, sokak ortasında dini nikahlı eşini darp eden ve tabancayla ateş eden şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Olay, Duruşehir Mahallesi Çamburnu Sokak’ta meydana geldi.

Sokak ortasında eşini darp edip ateş açan şahıs tutuklandı

Samsun’un İlkadım ilçesinde, sokak ortasında dini nikahlı eşini darp eden ve tabancayla ateş eden şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sokak ortasında eşini darp edip ateş açan şahıs tutuklandı 1

Olay, Duruşehir Mahallesi Çamburnu Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.G. (25) ile dini nikahlı eşi A.S. (29) arasında tartışma çıktı. H.G., eşini darp edip yere doğru ateş açtı. Olayda yaralanan olmadı. Aracına binerek kaçan H.G., polis ekiplerince Atakum ilçesi Yeni Mahalle’de olayda kullandığı 1 adet ruhsatsız tabanca ile yakalandı.

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

Sokak ortasında eşini darp edip ateş açan şahıs tutuklandı 2

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hanönü’de çıkan orman yangını söndürüldüHanönü’de çıkan orman yangını söndürüldü
Amasya’da çarptığı yaşlı adamın ölümüne yol açan tır sürücüsü Trabzon’da yakalandıAmasya’da çarptığı yaşlı adamın ölümüne yol açan tır sürücüsü Trabzon’da yakalandı

Anahtar Kelimeler:
Samsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ezeli rakibe dev fark! Fenerbahçe'den Avrupa'da dev yükseliş...

Ezeli rakibe dev fark! Fenerbahçe'den Avrupa'da dev yükseliş...

MYNET ÖZEL | Milyonlarca lira dolandırıyorlar! Hesap sorana pizzalı tehdit...

MYNET ÖZEL | Milyonlarca lira dolandırıyorlar! Hesap sorana pizzalı tehdit...

CHP lideri Özel, Çerçioğlu iddialarını doğruladı

CHP lideri Özel, Çerçioğlu iddialarını doğruladı

CHP'li Aytekin ve Zeybek, Çerçioğlu'na ateş püskürdü!

CHP'li Aytekin ve Zeybek, Çerçioğlu'na ateş püskürdü!

Antalya'da öfkeli damat dehşeti!

Antalya'da öfkeli damat dehşeti!

Şanlıurfa'da korkunç olay! Elektrik akımına kapılıp yere çakıldı

Şanlıurfa'da korkunç olay! Elektrik akımına kapılıp yere çakıldı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.