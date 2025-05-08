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Sokak ortasında eski eşi tarafından katledilmişti... Türkiye'de infiale yol açan Bahar Aksu cinayetinde yeni gelişme!

İstanbul Şişli'de sokak ortasında eski eşi Rüstem Elibol tarafından katledilen 34 yaşındaki Bahar Aksu cinayetinde 4 kişi gözaltına alınmıştı. Cani eski eş Rüstem Elibol'un cinayetten 3 gün önce olay yerinde keşif yaptığı ortaya çıkmıştı. Yaşanan vahşet sonrası 4 kişi tutuklandı.

Sokak ortasında eski eşi tarafından katledilmişti... Türkiye'de infiale yol açan Bahar Aksu cinayetinde yeni gelişme!
Doğukan Akbayır

Geçtiğimiz günlerde 34 yaşındaki bir kadın Şişli'nin göbeğinde güpegündüz alıkonulmak istendi. Eski eşi tarafından alıkonmak istenen Bahar Aksu direnince eski eşi tarafından vahşice sokak ortasında katledilmişti. Ülkede infiale yol açan cinayet sonrası cani eski eş Rüstem Elibol ve beraberinde 3 suç ortağı gözaltına alınmıştı.

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3 GÜN ÖNCE KEŞİF YAPTIKLARI ORTAYA ÇIKMIŞTI

Korkunç cinayetin detayları da ortaya çıktı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Rüstem Elibol ve beraberindeki S.Y. (33), S.S. (35) ve A.B. (44) isimli şüphelilerin olaydan 3 gün önce İstanbul’a geldiklerini belirledi.

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Şüphelilerin bu süreçte bir otele yerleşerek, cinayetten 3 gün öncede Bahar Aksu’nun kaçırılmak istendiği adreste keşif yaptıkları öğrenildi.

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4 KİŞİ TUTUKLANDI

Bahar Aksu'yu katleden eski eş ve 3 suç ortağı gözaltına alınmıştı.

Gelen son bilgilere göre, eski eş Rüstem Elibol ve suç ortağı 3 kişi tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Şişli
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