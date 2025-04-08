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Sokak ortasında vahşet! Yakınları kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi

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Van'ın İpekyolu ilçesinde sokak ortasında vahşet yaşandı. Sabah saatlerinde evinden çıkan F.K. silahlı saldırıya uğradı. 53 yaşındaki F.K. ekiplerin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamazken yerde kanlar içinde yattığını gören yakınları ise sinir krizi geçirdi.

Van’ın İpekyolu ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen silahlı saldırıda 53 yaşındaki F.K. hayatını kaybetti.

SOKAK ORTASINDA SİLAHLI SALDIRI

Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde İpekyolu ilçesine bağlı Esenler Mahallesi’nde bulunan bir taziye evi yakınlarında 53 yaşındaki F.K., evinden çıktığı sırada silahlı saldırıya uğradı.

BAŞINDAN VURULDU

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Henüz bilinmeyen bir nedenle hedef alındığı belirtilen F.K., başından ağır yaralandı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

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Sağlık ekiplerinin olay yerindeki tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan F.K., hayatını kaybetti. Cenazesi, otopsi yapılmak üzere Van Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, saldırgan ya da saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(İHA)
Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Van silahlı saldırı
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