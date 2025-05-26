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Sokak röportajlarıyla tanınan Arif Kocabıyık yeniden tahliye edildi!

YouTuber Arif Kocabıyık, 'Cumhurbaşkanına Hakaret' suçlamasıyla gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. İlave TV'nin kurucusu Arif Kocabıyık, tutukluluğuna yapılan itirazın ardından tahliye edildi.

Sokak röportajlarıyla tanınan Arif Kocabıyık yeniden tahliye edildi!
Cansu Akalp

Sosyal medyada yaptığı sokak röportajları ve YouTube videolarıyla tanınan Arif Kocabıyık, tahliye edildi.

7 Mayıs'ta 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçuyla tutuklanan ve 14 Mayıs'ta tahliye edilen Kocabıyık'ın tahliye edilmesine Savcılık itiraz etmiş ve 15 Mayıs'ta Kocabıyık yeniden tutuklanmıştı.

TAHLİYE EDİLDİ!

Hakkında iddianame hazırlanarak dava açılan Kocabıyık'ın avukatı Ömer Furkan Dağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Arif Kocabıyık hakkında iddianame düzenlenerek dava açıldı. Mahkeme, tutuklama kararının itirazımızda belirttiğimiz gibi "hukuka aykırı verildiği" gerekçesiyle tahliyesine karar verdi." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Arif Kocabıyık
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