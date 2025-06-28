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Sokaklarda topladığı çöpleri 7 yıldır evinde biriktiren zihinsel engelli kadının çöp evinde temizlik çalışması başladı

Hatay’da 7 yıl boyunca sokaklardan topladığı çöpleri müstakil evinde biriktiren kadının çöp evinde temizlik çalışmaları başladı. Kötü koku üzerine girilen evi 5 gündür temizlediklerini belirten muhtar Şakir Varlıbaş, şu ana kadar 20 kamyondan fazla çöp çıkartıldığını söyledi.

Sokaklarda topladığı çöpleri 7 yıldır evinde biriktiren zihinsel engelli kadının çöp evinde temizlik çalışması başladı

Kırıkhan ilçesi 408 Evler Mahallesi’nde yaşayan zihinsel engelli kadın, 2018 yılında müstakil evine taşındı. Eşinin ölmesiyle uzun zamandır yalnız yaşayan zihinsel engelli kadın, her gün sabah dışarı çıkıp gece yarısına kadar ilçedeki sokakları gezerek çöp toplamaya başladı. Gün boyunca sokakta topladığı çöpleri evine getiren kadın, 5 odayı çöple doldurmaya başladı. Zihinsel kadın, 7 yıl boyunca sokaklardan topladığı çöpleri eve getirerek evini çöp eve dönüştürdü. Çöp evde yalnız başına kalan zihinsel kadın, sokak hayvanlarını da evinde yaşatmaya başladı. Mahallede yaşayan vatandaşların kötü koku şikayeti üzerine Kırıkhan Kaymakamlığı ile Kırıkhan Belediyesi harekete geçerek çöp evi temizleme işlemlerine başladı. Bir haftadır çöp evde devam eden temizlik çalışmalarında, şu ana kadar 20 kamyondan fazla çöp çıkartıldı. Kaymakamlık idaresinde zihinsel engelli kadın tedavisi için Adana’ya gönderilirken çöp evde temizlik çalışmaları sürüyor.

"Çöp evi 5 gündür temizliyoruz ama temizlemek de bitmek bilmiyor, şu ana kadar 20 kamyondan fazla çöp topladık"

7 yıl boyunca çöplerin toplandığı çöp evde temizliğin başladığını ifade eden 408 Evler Mahallesi Muhtarı Şakir Varlıbaş, "Bu ev 2018 yılında bir vatandaş tarafından satışa çıkarıldı. Satışa çıkan evi buradan bir başka vatandaş alarak zihinsel engelli kız kardeşini bu eve yerleştirdi. Bu eve yerleşen zihinsel engelli kadın, her gün sabah 08.00’da dışarı çıkıp çöpleri gezer. Çöplüklerden bulduğu bütün eşyalarla yaklaşık 7 yıldır evin 5 odasını ağzına kadar çöpü doldurmuş. Buradaki insanların sağlığını tehdit edercesine pisliklerle çöp eve dönüştürmüş. Bu evin içinde ölmüş kediler ve köpekler vardı. Hayvanlardan en son yer kalmayınca eve girmek için kapıyı kırdık. En son gördüğümüzde kadın, evin içinde yatacak yer olmadığı için köpeğe sarılıp uyuyordu. Kırıkhan Kaymakamlığı harekete geçerek çöp evin temizliğine başlandı. Sağlığı ve çevreyi tehdit eden unsurlara karşı tedbirleri aldık. Kırıkhan Kaymakamlığı durumu yakından takip ediyor. Çöp evi 5 gündür temizliyoruz. Temizlemek de bitmek bilmiyor, şuana kadar 20 kamyondan fazla çöp topladık. Bu çöp evde burada yüz kamyon çöp var. Hep beraber bu enkazda bu pisliği kaldıracağız" dedi.

"Bu çöp evde şimdi temizlik yapılıyor"

Çöp evde toplam 9 uyuz köpeği kurtardıklarını söyleyen hayvansever İbrahim Göçer, "Bu çöp eve geldiğimizde 4 uyuz köpek aldık ve tedavileri yapılıyor. Sağlam olan kedileri ve köpekleri de güvenli yerle bıraktık. Buradan 4 yavru olmak üzere 9 uyuz köpek çıkarttık. Burada yaşayan kadın, yıllardır bu uyuz köpeklerle birlikte uyuyorlardı. Köpeklerin veterinerde tedavileri yapılıyor. Bu çöp evde şimdi temizlik yapılıyor" ifadelerini kullandı.

(İHA)

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