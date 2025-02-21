Sokakta halay çekerken ortalık karıştı: Kartopu savaşını sokak kavgasına çevirdiler!

Gece saatlerinde etkisini artıran kar, şehirde adeta bembeyaz bir görüntü oluşturdu. Sultangazi'nin Ordu Caddesi'nde, karın etkisiyle sokakta bir grup vatandaş eğlenceli anlar yaşadı. Genç ve yaşlı demeden birçok kişi karla kaplı yolda halay çekerek, kışın keyfini çıkarıyordu. Kar topu oynamanın yanı sıra müzik eşliğinde oynanan halay, sokakta renkli görüntüler oluşturdu. O anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

HALAY ÇEKERKEN KAVGAYA DÖNÜŞEN ANLAR

Ancak, neşeli halay eğlencesi kısa sürede olumsuz bir duruma dönüştü. Çekilen halay sırasında, sebebi henüz bilinmeyen bir anlaşmazlık sonucu kargaşa çıktı. Ortam bir anda gerildi ve kısa sürede kavga başladı. Araya giren çevredekiler, kavgayı sonlandırmayı başardı ve olay daha fazla büyümeden yatıştırıldı.

Olayın ardından, kavga anı çevredekiler tarafından cep telefonu kameraları ile kaydedildi. Kavgada herhangi bir yaralanma olmadığı bildirildi. Sultangazi’de karın keyfini çıkaranlar, bu beklenmedik olayla geceyi tatsız bir şekilde noktaladı.

SOKAKTA EĞLENCEYE DÖNÜŞEN KAR YAĞIŞI

İstanbul’da bu tür kış eğlenceleri, özellikle kar yağışının yoğun olduğu dönemlerde sıkça karşılaşılan bir manzara. Halay çekmek, kar topu oynamak gibi etkinlikler, kışın insanların birbirine daha yakınlaşmasına vesile oluyor.

Ancak bazen bu eğlenceli anlar, küçük bir gerginlikle istenmeyen olaylara yol açabiliyor. Sultangazi de gerçekleşen olay da bunun bir örneği oldu.

(DHA)