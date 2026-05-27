Sokakta kurban kesimine ceza yağdı

İstanbul Esenyurt'ta sabah saatlerinden itibaren bazı vatandaşlar kurbanlarını belediyenin belirlediği alanlar yerine sokak aralarında, boş arazilerde ve bina önlerinde kesti.

İlçenin farklı mahallelerinde yaşanan görüntülerde, bazı kişilerin hijyen kurallarına uygun olmayan alanlarda kesim yaptığı görüldü. İlçe genelinde denetim yapan zabıta ekipleri ise kaçak kesim yapılan noktalara müdahale etti.

Ekipler, kurallara aykırı kesim yapan kişiler hakkında cezai işlem uyguladı.

Kaynak: DHA