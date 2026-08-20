Söke’de 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, ekiplerin yürüttüğü çalışmalar kapsamında, ’Taksirle Ölüme ve Yaralanmaya Neden Olma’ suçlarından hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.E. (33) isimli şahsın Söke’de olduğu belirlendi. Gerçekleştirilen çalışma sonucu yakalanan hükümlü, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından U.E. cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır