Söke'de dönerciler denetlendi

Yapılan denetimlerde işletmelerin hijyen kurallarına uyup uymadığı, ürünlerin saklama şartları, son kullanma tarihleri ve genel gıda güvenliği gibi pek çok kriter titizlikle incelendi. Yetkililer, halk sağlığını tehdit eden herhangi bir duruma kesinlikle müsamaha gösterilmeyeceğini vurgularken, kurallara uymayan işletmelere cezai işlem uygulanacağını belirtti. Denetimlerin düzenli aralıklarla süreceğini belirten İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşlara da tavuk döner tüketiminde dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu. Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "5996 sayılı Kanun kapsamında ilçemizde faaliyet gösteren döner satış işletmelerinin denetimi yapılmıştır" ifadelerine yer verildi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır