HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Söke’de trafik kazası: Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetii

Aydın’ın Söke ilçesinde Muradiye Kavşağı’nda meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Selim Atasever, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Söke’de trafik kazası: Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetii

Kaza, dün gece saatlerinde Söke-Bodrum karayolu üzerinde Muradiye Kavşağı’nda yaşandı. 09 S 4148 plakalı otomobil ile plakasız motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü Selim Atasever ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptıktan sonra Atasever’i Söke Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen genç sürücü yaşamını yitirdi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Korkulan oldu, tanklar şehre girdi! Plan bu kez farklıKorkulan oldu, tanklar şehre girdi! Plan bu kez farklı
Apple, iOS 18.7’yi de yayınladı! İşte yeniliklerApple, iOS 18.7’yi de yayınladı! İşte yenilikler

Anahtar Kelimeler:
Aydın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.