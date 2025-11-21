HABER

Söke’de yüksek riskli gıdalara sıkı denetim

Aydın’ın Söke ilçesinde yüksek riskli hayvansal gıda satışı yapan işletmeler ile toplu tüketim yerleri, bakanlık talimatları doğrultusunda denetimden geçirildi.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde il genelinde gıda satış ve toplu tüketim yerleri ile üretim yerlerine yapılan denetimler aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede sahaya inen Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de, bakanlığın talimatları doğrultusunda yüksek riskli hayvansal gıdaların satış noktalarında ve toplu tüketim işletmelerinde kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde işletmelerde hijyen şartları, ürün saklama sıcaklıkları, son kullanma tarihleri ve mevzuata uygunluk dikkatlice incelendi. Denetimlerde halk sağlığının korunmasının öncelikli hedef olduğu vurgulanırken, uygunsuzluk tespit edilen işletmelere gerekli uyarı ve işlemlerin yapıldığı belirtildi. Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, güvenilir gıda arzını sağlamak amacıyla ilçe genelindeki denetimlerin artarak süreceğini belirtti.

