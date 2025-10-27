HABER

Şoke eden görüntü! İş yerinde başından vurulmuş halde bulundu

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir şahıs, iş yerinde başından silahla vurulmuş halde bulundu. Hastanede tedavi altına alınan A.İ.'nin durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Şoke eden görüntü! İş yerinde başından vurulmuş halde bulundu

Olay, Yedi Eylül Mahallesi Muğla Bulvarı üzerindeki bir akaryakıt istasyonu içerisinde bulunan iş yerinde saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silah sesi üzerine A.İ.'nın (31) bulunduğu alana giden iş yeri çalışanları şahsı başından silahla vurulmuş olarak yerde yatarken buldu.

Şoke eden görüntü! İş yerinde başından vurulmuş halde bulundu 1

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, A.İ.'ye ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Olayı haber alarak gelen yakınları ise gözyaşlarına hakim olamadı. Hastanede tedavi altına alınan A.İ.'nin durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Şoke eden görüntü! İş yerinde başından vurulmuş halde bulundu 2

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)

27 Ekim 2025
27 Ekim 2025

Kaynak: İHA
