Söke’de obeziteyle mücadele için hareketli yaşam çağrısı

Türkiye Obezite ile Mücadele ve Fiziksel Aktivite Eylem Planı doğrultusunda yürütülen "Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyası kapsamında Söke İlçe Sağlık Müdürlüğü personeli sahada görev aldı. Gerçekleştirilen etkinlikte, fizyoterapist Cengiz Ciga öncülüğünde vatandaşlara yönelik bilgilendirme ve değerlendirme çalışmaları yapıldı. Çalışmalar kapsamında denge, kas kuvveti ve fonksiyonel hareket testleri uygulanarak bireylerin fiziksel uygunluk düzeyleri değerlendirildi. Etkinlikte, aktif yaşamın obeziteyle mücadeledeki önemi vurgulanırken, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının günlük hayata kazandırılmasına yönelik farkındalık oluşturulması hedeflendi. Yetkililer, benzer çalışmaların ilerleyen süreçte de devam edeceğini belirtti.



Kaynak: İHA