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Yola çıktılar, geliyorlar: Google Pixel 11 serisinin özellikleri ve fiyatları sızdırıldı!

Google Pixel 11 serisinin teknik özellikleri ve fiyatları sızdı. Buna göre Pixel 11’in başlangıç fiyatı artacak. Ancak depolama konusunda bir sürpriz olabilir.

Yola çıktılar, geliyorlar: Google Pixel 11 serisinin özellikleri ve fiyatları sızdırıldı!
Enes Çırtlık

12 Ağustos'taki etkinliğe sayılı gün kala Pixel 11 serisinin bazı detayları ortaya çıktı.

The Verge'e göre Android Headlines, serinin tamamına ait özelliklere ve fiyatlara sahip olduğunu iddia ediyor. Sitenin paylaştıkları, etkinlik öncesinde duyulan diğer bilgilerle esasen örtüşüyor.

PIXEL 11’İN FİYATI ARTACAK

Buna göre, Pixel 11 899 dolarlık başlangıç fiyatıyla satışa sunulması bekleniyor. Bu fiyat, önceki modele kıyasla 100 dolarlık artış anlamına geliyor.

Telefonun temel sürümünde ise 128 GB yerine 256 GB depolama alanı bulunacağı belirtiliyor.

PRO MODELLER 12 GB RAM İLE GELEBİLİR

Pixel 11 Pro ve Pixel 11 Pro XL’ın başlangıç sürümlerinde RAM miktarının 12 GB’a düşürüleceği iddia ediliyor.

Pixel 11 Pro’nun başlangıç fiyatının 1.099 dolara, Pixel 11 Pro XL’ın ise 1.299 dolara yükseleceği öne sürülüyor.

Serideki tüm modellerin Tensor G6 işlemci ve Titan M3 güvenlik çipiyle geleceği belirtiliyor.

Yola çıktılar, geliyorlar: Google Pixel 11 serisinin özellikleri ve fiyatları sızdırıldı! 1

PIXEL 1 KAMERASINI KAYBEDEBİLİR

Pixel 11’in telefoto kameradan vazgeçerek çift arka kamera sistemine geçeceği söyleniyor.

Pro modellerin ise Pixel 10 serisindeki kamera sistemini koruyacağı belirtiliyor.

Ekranların da önceki nesle kıyasla büyük ölçüde değişmeden kalacağı aktarılıyor.

PIXEL 11 PRO FOLD DA NASİBİNİ ALACAK

Pixel 11 Pro Fold’un da "RAMageddon" denilen RAM krizinden etkileneceği ve başlangıç sürümünde 12 GB RAM sunacağı öne sürülüyor.

Katlanabilir telefonun yeni başlangıç fiyatının ise 1.899 dolar olacağı belirtiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Google RAM Google Pixel fiyat özellikleri
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