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Söke’deki festivalde yılan balığının yolculuğu anlatıldı

Aydın’ın Söke ilçesine bağlı Serçin Mahallesi’nde düzenlenen 5.

Söke’deki festivalde yılan balığının yolculuğu anlatıldı

Aydın’ın Söke ilçesine bağlı Serçin Mahallesi’nde düzenlenen 5. Geleneksel Yılan Balığı Festivali kapsamında gerçekleştirilen söyleşi programı, festivalin en dikkat çeken etkinliklerinden biri oldu. Doğa, biyolojik çeşitlilik ve yılan balığının eşsiz yaşam döngüsünün ele alındığı söyleşi, katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi.

Söyleşide, Prof. Dr. Şükran Yalçın Özdilek, EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, Bağımsız Araştırmacı Gökçen Kunter ve bölgenin deneyimli balıkçılarından 85 yaşındaki Ahmet Çam konuşmacı olarak yer aldı. Programın moderatörlüğünü ise Yavuz Selim Anadolu Lisesi öğretmenlerinden Sami Kocakaya üstlendi.

Söyleşide, yılan balığının binlerce kilometreyi aşan ve bilim dünyasında hala gizemini koruyan yolculuğu ayrıntılarıyla anlatıldı. Katılımcılara, yılan balığının Türkiye ve dünya ekonomisindeki yeri, bölge balıkçılığı açısından önemi ve doğal yaşam içerisindeki kritik rolü hakkında kapsamlı bilgiler verildi.

Uzmanlar, son yıllarda dünya genelinde nesli tükenme tehlikesi altında bulunan türler arasında gösterilen yılan balıklarının korunmasının hayati önem taşıdığına dikkat çekti. Türün sürdürülebilirliği için yürütülen çoğaltma çalışmaları, habitat koruma projeleri ve alınan çevresel tedbirler hakkında da önemli bilgiler paylaşıldı.

Bafa Gölü ve Büyük Menderes Deltası’nın biyolojik zenginliğinin de ele alındığı söyleşide, bölgenin doğal değerlerinin gelecek nesillere aktarılabilmesi için koruma çalışmalarının kararlılıkla sürdürülmesi gerektiği vurgulandı.

Festival kapsamında gerçekleştirilen ve büyük ilgi gören söyleşiyi izleyenler arasında Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan da yer aldı. Başkan Arıkan, festivalin yalnızca kültürel ve gastronomik yönüyle değil, doğa bilincini artıran bilimsel etkinlikleriyle de önemli bir misyon üstlendiğini ifade etti.

Yılan balığının gizemli yaşam serüvenini, Bafa Gölü’nün doğal zenginliklerini ve çevre bilincini bir araya getiren söyleşi programı, festivalin en çok konuşulan etkinliklerinden biri olarak hafızalarda yer etti.

Söke’deki festivalde yılan balığının yolculuğu anlatıldı 1

Söke’deki festivalde yılan balığının yolculuğu anlatıldı 2

Söke’deki festivalde yılan balığının yolculuğu anlatıldı 3
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Aydın
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