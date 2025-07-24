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Soma’da uçurtmalar Filistin için havalandı

Manisa’nın Soma ilçesinde Yaz Kur’an Kursu öğrencilerine ’Filistin için Özgürlük’ temasıyla uçurtma etkinliği düzenlendi.

Soma’da uçurtmalar Filistin için havalandı

Manisa’nın Soma ilçesinde Soma İlçe Müftülüğü Diyanet Gençlik Koordinatörlüğü tarafından Ravza Camii bahçesinde Diyanet Gençlik Merkezi’nde Filistin için Özgürlük’ temasıyla uçurtma etkinliği düzenlendi. Etkinlikte göğe yükselen her uçurtmada özgürlük hayali kuran Filistinli çocukların duası vardı.

Etkinliğe ilişkin açıklama yapan Soma Müftülüğü Diyanet Gençlik Koordinatörü Fatih Başkırık, "Bugün bolca hüzün, birazcık neşe ile başka bir güzeldik. Yaz Kur’an kursu öğrencilerimizle birlikte düzenlediğimiz uçurtma etkinliğinde, çocuklarımız gökyüzüne sadece uçurtma değil; sevinç, umut ve kardeşlik duygularını da uçurdular.

Göğe yükselen her uçurtmada özgürlük hayali kuran Filistinli çocukların duası vardıBiz burada özgürce oynarken, dünyanın başka bir yerinde bir çocuk gökyüzüne hasret yaşıyor. Bu farkındalıkla dualarımızı Filistinli kardeşlerimize gönderdik. Etkinliğimizin sonunda çocuklarımıza dondurma ikram ederek günlerini tatlandırdık. Hem eğlendik, hem düşündük, hem de gönüller arasında köprüler kurduk" dedi.

(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Soma
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