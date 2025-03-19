Somali Cumhurbaşkanı Mahmud'un konvoyuna bombalı saldırı! Çok sayıda sivil hayatını kaybetti

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Hirşabelle eyaletini ziyaret etmek üzere olan Cumhurbaşkanı Mahmud'un konvoyunun hedef alındığı kaydedildi.
Bakanlığın açıklamasında, şu bilgiler paylaşıldı:
"Cumhurbaşkanı, saat 10.30 civarında Hirşabelle'ye doğru giderken Mogadişu'nun Hamar-jajab kavşağından geçen konvoyunu hedef alan patlama meydana geldi. Saldırı hedefine ulaşmadı."
Saldırıyı, terör örgütü Eş-Şebab üstlenirken, güvenlik güçleri patlamaya ilişkin yayın yasağı getirdi. (AA)
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