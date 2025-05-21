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Somali'de başkent saldırılarının sorumlusu Eş-Şebab elebaşı etkisiz hale getirildi

Somali Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Ajansı (NISA), başkent Mogadişu'da son dönemde düzenlenen havan topu saldırılarının sorumlusu terör örgütü Eş-Şebab'ın elebaşının operasyonla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Somali'de başkent saldırılarının sorumlusu Eş-Şebab elebaşı etkisiz hale getirildi

NISA'dan yapılan açıklamada, kuruma bağlı özel kuvvetlerin, dün gece Aşağı Şabel bölgesine bağlı Sabiid yerleşiminde planlı bir operasyon gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, "2023 yılından bu yana Mogadişu'da düzenlenen havan saldırılarını planlayan üst düzey bir Eş-Şebab lideri etkisiz hale getirilmiştir." ifadesine yer verildi.

Operasyonun, uzun süredir takip edilen hedefe yönelik gerçekleştirildiği kaydedilen açıklamada, "Liderin hareketlerini yakından izleyen NISA güçleri, örgüt elebaşıyla ilgili bilgileri doğruladıktan sonra operasyona başlamış, onu koruyan tüm milislerin de olay yerinde etkisiz hale getirildiği teyit edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

NISA ayrıca son saatlerde farklı bölgelerde düzenlenen operasyonlarda 46 milis ile bazı örgüt elebaşlarının da etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Terörle mücadele kapsamında operasyonların kararlılıkla süreceği vurgulanan açıklamada, Somali topraklarının tamamen terörden arındırılmasının hedeflendiği kaydedildi.

Söz konusu operasyonların, Somali Ulusal Ordusu'nun uluslararası ortaklarının desteğiyle Eş-Şebab'a karşı kara ve hava harekatları yürüttüğü bir döneme denk geldiği belirtildi.

Öte yandan, terör örgütü Eş-Şebab'ın son bir hafta içinde havalimanı, askeri üs ve kalabalık sivil alanlara yönelik çok sayıda saldırı düzenlediği bildirildi.

HABER ÖZETİ

  • Somali Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Ajansı, Eş-Şebab'ın elebaşının etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
  • Operasyon, Aşağı Şabel bölgesindeki Sabiid yerleşiminde gerçekleşti.
  • Eş-Şebab liderinin, 2023 yılı içinde Mogadişu'daki havan saldırılarını planladığı belirtildi.
  • NISA güçleri, operasyonda liderin korumasındaki tüm milisleri de etkisiz hale getirdi.
  • Terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonların devam edeceği vurgulandı.Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
Somali
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