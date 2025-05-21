Somali'de başkent saldırılarının sorumlusu Eş-Şebab elebaşı etkisiz hale getirildi

NISA'dan yapılan açıklamada, kuruma bağlı özel kuvvetlerin, dün gece Aşağı Şabel bölgesine bağlı Sabiid yerleşiminde planlı bir operasyon gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, "2023 yılından bu yana Mogadişu'da düzenlenen havan saldırılarını planlayan üst düzey bir Eş-Şebab lideri etkisiz hale getirilmiştir." ifadesine yer verildi.

Operasyonun, uzun süredir takip edilen hedefe yönelik gerçekleştirildiği kaydedilen açıklamada, "Liderin hareketlerini yakından izleyen NISA güçleri, örgüt elebaşıyla ilgili bilgileri doğruladıktan sonra operasyona başlamış, onu koruyan tüm milislerin de olay yerinde etkisiz hale getirildiği teyit edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

NISA ayrıca son saatlerde farklı bölgelerde düzenlenen operasyonlarda 46 milis ile bazı örgüt elebaşlarının da etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Terörle mücadele kapsamında operasyonların kararlılıkla süreceği vurgulanan açıklamada, Somali topraklarının tamamen terörden arındırılmasının hedeflendiği kaydedildi.

Söz konusu operasyonların, Somali Ulusal Ordusu'nun uluslararası ortaklarının desteğiyle Eş-Şebab'a karşı kara ve hava harekatları yürüttüğü bir döneme denk geldiği belirtildi.

Öte yandan, terör örgütü Eş-Şebab'ın son bir hafta içinde havalimanı, askeri üs ve kalabalık sivil alanlara yönelik çok sayıda saldırı düzenlediği bildirildi.

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