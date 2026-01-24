HABER

Sömestir tatili dönüşü kazada ölen çift toprağa verildi

Sömestır tatili dönüşü Silivri Kuzey Marmara Otoyolu'nda gişeye girmek isteyen otomobile arkadan gelen otobüsün çarpması sonucu hayatını kaybeden Emir Şengün (52) ve Fatma Şengün (44), Bursa’da toprağa verildi. Kazada otomobilin arka koltuğunda yaralanıp, hastaneye kaldırılan çiftin çocuğu Görkem Şengün (16) anne ve babasının cenazesine katılarak gözyaşı döktü.

Kaza, dün saat 15.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı gişeleri mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, yoldaki gişeye girmek isteyen Emir Şengün idaresindeki 59 ADN 734 plakalı otomobile arkadan gelen 59 ALV 478 plakalı otobüs çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri geldi. Gelen ekipler otomobilde bulunan Emir Şengün ve eşi Fatma Şengün'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobilin arka koltuğunda oturan Mustafakemalpaşa Tatkavak TOKİ Lisesi'nde okuyan Görkem Şengün ise yaralandı. Şengün çiftinin oğlu Görkem, hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı.

ANNE VE BABASINI SON YOLCULUĞUNA UĞURLADI

Sömestir tatili nedeniyle Fatma Şengün'ün Tekirdağ'da yaşayan annesini ziyaret ettikten sonra Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki evlerine dönerken meydana gelen kazada yaşamını yitiren Fatma ve Emin Şengün, bugün gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Çiftin Mustafakemalpaşa İlçesi Lalaşahin Mahallesi Yeni Camisi'ne getirilen cenazelerinde duygu dolu anlar yaşandı. Kaza sonrası kaldırıldığı hastaneden taburcu edilip, cenazeye katılan Görkem Şengün gözyaşlarını tutamadı.

Anne ve babasının tabutunun yanında bir süre duran Görkem Şengün, daha sonra cami dışındaki otomobilde bekledi. Şengün çiftinin cenazeleri ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Lalaşahin Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

