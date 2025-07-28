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Son 1 ayda birinci parti değişti! Seçim anketinde AK Parti ile CHP arasındaki fark gündem oldu, ORC Araştırma paylaştı

Son seçim anketinde çarpıcı sonuçlar dikkat çekti. ORC Araştırma'nın yayımlamış olduğu seçim anketinde birinci parti son bir ayda değişti. Bir ayda yaşanan değişim dikkat çekerken, partilerin son oy oranları da belli oldu. 24-26 Temmuz tarihleri arasında vatandaşlara "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" diye soruldu. Hangi partinin birinci parti olduğu merak edilen ankette; AK Parti ile CHP arasındaki fark gündem oldu.

Son 1 ayda birinci parti değişti! Seçim anketinde AK Parti ile CHP arasındaki fark gündem oldu, ORC Araştırma paylaştı
Devrim Karadağ

ORC Araştırma'dan son seçim anketi geldi, son bir ayda birinci parti değişti. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP lideri Özgür Özel arasındaki 'birinci parti' polemiği sonrası yapılan seçim anketindeki sonuçlar dikkat çekti. Peki son seçim anketine göre hangi parti birinci? AK Parti mi CHP mi? İşte partilerin son oy oranları...

24-26 Temmuz 2025 tarihleri arasında ORC Araştırma tarafından yapılan anket çalışmasında 26 ilde 3 bin 160 katılımcıya "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" diye soruldu.

AK PARTİ İLE CHP ARASINDAKİ FARK

Elde edilen anket sonuçlarında AK Parti ile CHP arasındaki fark dikkat çekti. Anket verilerine göre, AK Parti ve CHP arasındaki fark yüzde 0,5'e kadar geriledi.

SON 1 AYDA BİRİNCİ PARTİ DEĞİŞTİ

Birinci parti ise son bir ayda değişti. Son anket sonuçlarına göre AK Parti yüzde 30,7 ile birinci parti olurken, CHP ise yüzde 30,2 oy oranıyla ikinci parti konumuna geriledi.

Son 1 ayda birinci parti değişti! Seçim anketinde AK Parti ile CHP arasındaki fark gündem oldu, ORC Araştırma paylaştı 1

HAZİRAN'DA CHP BİRİNCİ PARTİYDİ

23-24 Haziran 2025 tarihinde yine ORC tarafından yapılan anket çalışmasında CHP yüzde 32,8 ile birinci parti; AK Parti ise yüzde 28,2 ile ikinci parti konumundaydı.

Son 1 ayda birinci parti değişti! Seçim anketinde AK Parti ile CHP arasındaki fark gündem oldu, ORC Araştırma paylaştı 2

ERDOĞAN VE ÖZEL ARASINDA 'BİRİNCİ PARTİ' POLEMİĞİ

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP lideri Özgür Özel arasındaki 'birinci parti' polemiği sonrası yapılan seçim anketindeki sonuçlar dikkat çekti. 5 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Türkiye’nin birinci partisi AK Parti" sözlerine tepki gösteren Özel, "Sen birinci olsan perende atarak sandığa gidersin" diyerek yanıt vermişti.

Son 1 ayda birinci parti değişti! Seçim anketinde AK Parti ile CHP arasındaki fark gündem oldu, ORC Araştırma paylaştı 3

MHP ÜÇÜNCÜ, DEM PARTİ YAKIN TAKİPTE

Öte yandan ORC Araştırma'nın son seçim anketindeMHP yüzde 8,0 oy oranıyla üçüncü sırada bulunurken, DEM Parti yüzde 7,2 oy oranıyla MHP'yi yakından takip ediyor. İYİ Parti yüzde 6,1, Zafer Partisi ise yüzde 4,0 oy aldı.

DİĞER PARTİLERİN OY ORANLARI;

Yeniden Refah Partisi (YRP): %3,2
Saadet Partisi: %2,3
Yenilik ve Milli Parti: %2,1
Türkiye Değişim Partisi: %2,0
Anavatan Partisi: %1,8
Diğer Partiler: %2,4

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