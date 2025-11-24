HABER

Son 50 yılın en kurak kasımı! İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Tarih belli oldu

Avrupa'daki birçok kenti kar yağışı etkisi altına alırken Türkiye son 50 yılın en kurak kasım ayını geçirdi. Kent genelinde de etkili olan sağanak ve soğuk hava herkesin aklına "Ne zaman kar yağacak?" sorusunu getirdi. Meteoroloji uzmanları Türkiye'ye kar yağışı için tarih verdi. İşte il il hava durumu ve detaylar...

İstanbul ve iç kesimlerde sıcaklıklar hâlâ mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, meteoroloji uzmanları bu sıcak havanın uzun sürmeyeceğini belirtti. Balkanlar’dan gelen soğuk hava dalgası Türkiye’ye ulaşmış olsa da, geniş çaplı ve örtü bırakacak karın gelmesi için zaman gerekiyor.

SON 50 YILIN EN KURAK KASIMI

Sözcü’de yer alan habere göre, ülke genelinde kasım ayı, son 50 yılın en kurak kasımlarından biri olarak kayıtlara geçti. Uzmanlara göre mevcut sıcak havanın uzun süre sürmeyeceği ve önümüzdeki haftadan itibaren özellikle batı ve iç kesimlerde sıcaklıkların 5–6 derece birden düşmesi bekleniyor.

İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Meteoroloji ve AKOM verileri, İstanbul’da 14–19 Ocak tarihleri arasında karla karışık yağmur geçişlerinin olası olduğunu gösteriyor. Şehir merkezinde sulu kar görülme olasılığı daha yüksek. Kıyı kesimlerde ise daha düşük yağış beklentisiyle, ısı adası etkisi nedeniyle kar yerine yağmur hakim olabilir.

Yağışların esas olarak 5–6 Şubat civarında kar sistemine dönmesi bekleniyor. Modeller, şehir merkezinde 1–5 cm, yüksek ve batı ilçelerinde ise 10–20 cm civarı kar örtüsünün oluşabileceğini öngörüyor.

Uzmanlar, Balkanlar’dan gelen soğuk hava sisteminin Türkiye’yi kademeli olarak etkileyeceğini, ancak tam anlamıyla kış mevsiminin asıl kar dönemi sinyalini şubatın başında vereceğini belirtiyor.

