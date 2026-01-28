Son anket yayınlandı, akıllara Akşener ve 2023 adaylık krizi geldi

Ankete katılanların yüzde 35.8'i Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı adayı olarak görmek istediklerini ifade ederken katılımcıların %20.1'i Mansur Yavaş'ı aday olarak görmek istediklerini ifade ettiler.

Yolsuzluk soruşturması kapsamında Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu ise katılımcıların tercih ettiği 3. isim oldu.

"İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı olarak görmek istiyorum" diyenlerin oranı %17.5 olurken dördüncü sırada cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP genel başkanı Selahattin Demirtaş yer aldı. Demirtaş'ı tercih edenlerin oranı %4.4 oldu.

Geçtiğimiz günlerde bir kez daha İYİ Parti'de genel başkanlık görevine seçilen Müsavat Dervişoğlu, %2.5'te kalırken Ümit Özdağ %2.0'da Fatih Erbakan %1.5'te Yavuz Ağıralioğlu ise %1.0'da kaldı.

Ankete katılanların %4.1'i Diğer seçeneğini tercih ederken %5.9'u ise "Fikrim yok" yanıtını verdi.

2023 SEÇİMİ ÖNCESİNİ HATIRLATTI

O dönem Millet İttifakı olarak seçime giren altılı masanın temsilcileri adaylık konusunda fikir ayrılıkları yaşamıştı. Davutoğlu ve Ali Babacan, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını desteklemişti. Dönemin İYİ Parti genel başkanı Akşener ise Ekrem İmamoğlu veya Mansur Yavaş'ın aday olması gerektiğini şiddetle savunmuş ve altılı masadan kalkmıştı. Daha sonra yapılan görüşmelerde Akşener de Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabul etmişti.