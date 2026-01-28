HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika

Son anket yayınlandı, akıllara Akşener ve 2023 adaylık krizi geldi

Asal Araştırma, bugün son anketini yayınladı. Ankete katılanlara "Önümüzdeki seçimlerde kimi Cumhurbaşkanı adayı görmek istersiniz?" sorusu yöneltildi. Ankete katılanların verdikleri yanıtlar sonrasında Recep Tayyip Erdoğan ve Mansur Yavaş isimleri öne çıktı.

Son anket yayınlandı, akıllara Akşener ve 2023 adaylık krizi geldi

Ankete katılanların yüzde 35.8'i Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı adayı olarak görmek istediklerini ifade ederken katılımcıların %20.1'i Mansur Yavaş'ı aday olarak görmek istediklerini ifade ettiler.

Yolsuzluk soruşturması kapsamında Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu ise katılımcıların tercih ettiği 3. isim oldu.

"İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı olarak görmek istiyorum" diyenlerin oranı %17.5 olurken dördüncü sırada cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP genel başkanı Selahattin Demirtaş yer aldı. Demirtaş'ı tercih edenlerin oranı %4.4 oldu.

Geçtiğimiz günlerde bir kez daha İYİ Parti'de genel başkanlık görevine seçilen Müsavat Dervişoğlu, %2.5'te kalırken Ümit Özdağ %2.0'da Fatih Erbakan %1.5'te Yavuz Ağıralioğlu ise %1.0'da kaldı.

Ankete katılanların %4.1'i Diğer seçeneğini tercih ederken %5.9'u ise "Fikrim yok" yanıtını verdi.

Son anket yayınlandı, akıllara Akşener ve 2023 adaylık krizi geldi 1

2023 SEÇİMİ ÖNCESİNİ HATIRLATTI

O dönem Millet İttifakı olarak seçime giren altılı masanın temsilcileri adaylık konusunda fikir ayrılıkları yaşamıştı. Davutoğlu ve Ali Babacan, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını desteklemişti. Dönemin İYİ Parti genel başkanı Akşener ise Ekrem İmamoğlu veya Mansur Yavaş'ın aday olması gerektiğini şiddetle savunmuş ve altılı masadan kalkmıştı. Daha sonra yapılan görüşmelerde Akşener de Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabul etmişti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Muğla’da yağmur sonrası yoğun sis ulaşımı olumsuz etkilediMuğla’da yağmur sonrası yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi
Gölbaşı ilçesinde yoğun kar yağışıGölbaşı ilçesinde yoğun kar yağışı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan
En Çok Okunan Haberler
Suudi Arabistan'da kritik toplantı! Prens Selman'dan 'Türkiye' talimatı

Suudi Arabistan'da kritik toplantı! Prens Selman'dan 'Türkiye' talimatı

Gerilim tırmanıyor! ABD'den Orta Doğu'da kritik hamle

Gerilim tırmanıyor! ABD'den Orta Doğu'da kritik hamle

Beşiktaş'tan Tammy Abraham açıklaması

Beşiktaş'tan Tammy Abraham açıklaması

Şarkıları Spotify'dan tek tek kaldırıldı! Ağzına geleni saydı

Şarkıları Spotify'dan tek tek kaldırıldı! Ağzına geleni saydı

‘Can yakabilir’ Kısa sürede zengin olma hayali olanlar dikkat!

‘Can yakabilir’ Kısa sürede zengin olma hayali olanlar dikkat!

Kargo devi UPS 30 bin kişiyi kapının önüne koyuyor!

Kargo devi UPS 30 bin kişiyi kapının önüne koyuyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.