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Son bir haftada 3 çocuk işçi hayatını kaybetti!

Türkiye’de yasağa rağmen çocuklar tehlikeli işlerde çalıştırılmaya devam ediyor. Niğde’de bir fabrikada çalışan 14 yaşındaki Abdurrahman Özkul isimli çocuk iş kazasında hayatını kaybetti. Özkul, Türkiye’de son 1 haftada hayatını kaybeden 3’üncü çocuk işçi oldu.

Son bir haftada 3 çocuk işçi hayatını kaybetti!
Cansu Akalp

Türkiye’de geçtiğimiz yıl 71 çocuk işçi hayatını kaybetmişti. Mevcut yasalara göre Türkiye’de 15 yaşından küçük çocukların çalıştırılması yasak. 16-18 yaş arası çocukların ise tehlikeli işlerde çalıştırılmaması esas alınıyor.

Ancak yasalar uygulanmıyor ve çocuk işçiler hayatını kaybetmeye devam ediyor. NTV’den Melike Şahin’in haberine göre, son olarak Niğde’de kolunu makineye kaptıran 14 yaşındaki Abdurrahman Özkul hayatını kaybetti.

"EN AĞIR HUKUKİ YAPTIRIMALARIN UYGULANMASI GEREKİYOR"

14 yaşındaki Yusuf Mısri 13 Nisan'da Konya'da sondaj kuyusu açılırken, 17 yaşındaki Mehmet Özarslan Kayseri'de kum ocağında çalışırken yaşamını yitirdi.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi Koordinatörü Murat Çakır, çocukların çalıştırılmasının sebebi olarak yoksulluğu gösterdi.

Çocuk işçiliğin acil olarak yasaklanması gerektiğini vurgulayan Çakır, 'En ağır hukuki yaptırımların uygulanması cezai yaptırımların uygulanması gerekiyor.' dedi.

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Anahtar Kelimeler:
İşçi Türkiye
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