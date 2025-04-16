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SON DAKİKA | 17 ilde DEAŞ operasyonu! 89 şüpheli yakalandı

Son dakika haberi: 17 ilde DEAŞ terör örgütüne operasyon düzenlendi. Eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarda 89 şüpheli gözaltında alındı.

SON DAKİKA | 17 ilde DEAŞ operasyonu! 89 şüpheli yakalandı
Devrim Karadağ

Son dakika: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, DEAŞ terör örgütüne yönelik 17 ilde operasyon düzenlendiğini duyurdu. Söz konusu operasyonlarda 89 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonun detaylarını aktaran Yerlikaya şu ifadeleri kullandı;

"17 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik Emniyetimiz tarafından düzenlenen operasyonlarda; 89 şüpheli Terör Örgütü mensubu yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu;

Antalya, Batman, Denizli, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Kilis, Malatya, Osmaniye, Sakarya, Şanlıurfa, Van ve Yozgat’ta DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonlar düzenlendi.

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Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum.

Teröre karşı birlik, beraberlik ve dayanışma en büyük gücümüzdür. Halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak için operasyonlarımıza aralıksız devam ediyoruz!"

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DEAŞ Ali Yerlikaya terör operasyonu son dakika
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