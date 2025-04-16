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SON DAKİKA | 25 bin öğretmen ataması... Tarihler belli oldu!

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz kabine toplantısı sonrası duyurduğu 25 bin öğretmen atamasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. MEB, Erdoğan'ın öğretmenlerin atanma süreçleriyle ilgili takvimin belli olduğunu duyurdu. Buna göre, 21 Nisan-5 Mayıs tarihlerinde, KPSS'ye giren adaylardan başvuru alınacak. 7 Mayıs tarihinde ise, mülakata girmeye hak kazananlar ilan edilecek.

SON DAKİKA | 25 bin öğretmen ataması... Tarihler belli oldu!
Doğukan Akbayır

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nın ardından düzenlediği basın toplantısında, 10 bini Millî Eğitim Akademisine olmak üzere toplam 25 bin yeni öğretmen ataması sürecinin başlatıldığını aktarmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) öğretmen ataması sürecinin takvimiyle ilgili açıklamada bulundu.

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MEB TAKVİMİ DUYURDU

MEB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bilindiği üzere, 15 Nisan 2025 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Bakanlığımıza öğretmen ataması için 10 bini Millî Eğitim Akademisine olmak üzere toplam 25 bin kadro ihdası yapıldığı" müjdesi verilmiştir.

Bu kapsamda 2024 KPSS puanı doğrultusunda istihdam edilecek 15 bin öğretmen adayımız için ön başvurular alınarak puan sıralamasına göre alan kontenjanlarının üç katı aday, sözlü sınava çağrılacaktır. Daha sonra, KPSS ve sözlü sınav puanlarının yüzde 50'sinin alınmasıyla oluşacak atamaya esas puan üstünlüğüne göre sözleşmeli öğretmen atamaları yapılacaktır.

Bu doğrultuda 2025 yılı 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı kapsamında, alanlar itibarıyla kontenjan dağılımı ve başvuruya ilişkin diğer detayların yer alacağı duyuru, 18 Nisan 2025'te ilan edilecek olup başvurular, 21 Nisan - 5 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınacaktır. Süreç sonucunda sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, 7 Mayıs 2025 tarihinde www.meb.gov.tr adresinden ilan edilecektir"

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Anahtar Kelimeler:
Öğretmen KPSS cumhurbaşkanı erdoğan
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