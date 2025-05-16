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SON DAKİKA | 27 ilde FETÖ operasyonu: 101 şüpheli yakalandı

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya,27 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda, 101 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

SON DAKİKA | 27 ilde FETÖ operasyonu: 101 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucu FETÖ’ye yönelik Aksaray, Ankara, Aydın, Bursa, Çanakkale, Çorum, Edirne, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Mardin, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa ve Tekirdağ'da operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlar sonucu; çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Ayrıntılar geliyor...Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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fetö terör operasyonu son dakika
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