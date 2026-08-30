Son dakika | 30 Ağustos'ta Ata'nın huzurundalar! Devlet erkanından Anıtkabir ziyareti

Son dakika haberi: Türk ordusunun 104 yıl önce yazdığı tarihi destan bugün de saygı ve minnetle anılıyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla devlet erkanı Anıtkabir'e ziyaret gerçekleştiriyor.

TÖREN ASLANLI YOL'DAKİ YÜRÜYÜŞLE BAŞLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki devlet erkanı resmi tören için Anıtkabir'e geldi. Heyet Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün anıt mezarına ilerledi.

ERDOĞAN, ATA'NIN MOZOLESİNE ÇELENK BIRAKTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı.

Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.